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ACCIDENTE FERROVIARIO

Última hora del accidente de trenes en Urda, Toledo, en directo: Las familias de las tres últimas víctimas del accidente de Urda siguen pendientes de recibir sus restos mortales

Sigue en directo la última hora del accidente de tren en Urda, Toledo.

Accidente en Urda

Última hora del accidente de trenes en Urda, Toledo, en directo: | EFE

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Marta Alarcón
Marta Alarcón
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Diez días después del trágico accidente ferroviario ocurrido en Urda (Toledo), las familias de las víctimas continúan afrontando las consecuencias de una tragedia que se cobró la vida de 69 personas. A estas alturas, los restos de tres de los fallecidos todavía permanecen en las instalaciones del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Toledo, a la espera de que puedan ser entregados a sus allegados.

Según ha informado el Centro de Integración de Datos (CID), los servicios consulares competentes siguen realizando las gestiones y los trámites necesarios para hacer posible la entrega. Sin embargo, estos procedimientos todavía no han finalizado, por lo que las familias continúan pendientes de recibir a sus seres queridos. Hasta el momento, 66 de las 69 personas fallecidas ya están a disposición de sus familiares.

La Fiscalía Europea abre una investigación

Mientras tanto, la investigación sobre las causas del siniestro ha abierto un nuevo frente. La Fiscalía Europea ha iniciado una segunda investigación por un posible fraude en contratos relacionados con el mantenimiento de la línea de alta velocidad Madrid-Andalucía. En este contexto, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil acudió este viernes a las sedes de Adif, la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria y el Tribunal de Cuentas para recabar documentación sobre contratos financiados con fondos europeos.

La investigación pretende esclarecer posibles irregularidades en los trabajos de mantenimiento de la infraestructura y en los sistemas de seguridad, después de que el accidente se produjera tras la caída del sistema LZB.

Se abre el plazo para solicitar las ayudas

Por otro lado, el Gobierno ya ha abierto el plazo para solicitar las ayudas destinadas a los afectados por la tragedia. Los familiares de las víctimas podrán presentar sus solicitudes desde este viernes y hasta el próximo 5 de febrero. Las indemnizaciones superan los 72.000 euros por cada fallecido, y podrán tramitarse tanto presencialmente como a través de la sede electrónica del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible.

En el ámbito ferroviario, el Sindicato Español de Maquinistas Ferroviarios (Semaf) mantiene la convocatoria de huelga para los días 10 y 12 de noviembre, pese a la segunda reunión mantenida con el ministro de Economía, Carlos Cuerpo.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias Fin de Semana' en Atresplayer.

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Última hora del accidente de trenes en Urda, Toledo, en directo: Se abre el plazo para solicitar las ayudas a las víctimas del accidente de tren

El Gobierno ha abierto el plazo para solicitar las ayudas destinadas a los afectados. Desde este viernes y hasta el próximo 5 de febrero, los familiares de las víctimas podrán tramitar las indemnizaciones, que superan los 72.000 euros por cada fallecido.

Las solicitudes pueden presentarse tanto presencialmente, como a través de la sede electrónica del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible.

Última hora del accidente de trenes en Urda, Toledo, en directo: Sevilla pierde 1,5 millones de euros al día por la suspensión del AVE con Madrid

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Según el estudio, elaborado por la consultora Merkadoc, la ciudad deja de ingresar casi 1,5 millones de euros cada día debido a la caída de visitantes.

Última hora del accidente de trenes en Urda, Toledo, en directo: 47 trenes pasaron por el tramo de vía dañado en Adamuz antes del accidente

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Última hora del accidente de trenes en Urda, Toledo, en directo: Los maquinistas de Renfe mantienen la huelga el 10 y el 12 de noviembre

El Sindicato Español de Maquinistas Ferroviarios (Semaf), mantiene la huelga para los próximos 10 y 12 de noviembre, después de una segunda reunión con Carlos Cuerpo.

Última hora del accidente de trenes en Urda, Toledo, en directo: Continúan las gestiones para entregar a los últimos 3 fallecidos de Urda

Según informaba el Centro de Integración de Datos (CID), 66 de las 69 víctimas mortales de Urda, Toledo, ya han sido entregadas a sus familiares.

Las 3 personas restantes, permanecen en las instalaciones del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Toledo, y los servicios consulares competentes continúan realizando las gestiones y trámites necesarios para posibilitar la entrega a las familias.

Última hora del accidente de trenes en Urda, Toledo, en directo: Carlos Cuerpo descarta el cierre de la línea Madrid-Barcelona

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Última hora del accidente de trenes en Urda, Toledo, en directo: Retirados de las vías todos los vagones de los trenes accidentados

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Última hora del accidente de trenes en Urda, Toledo, en directo: Fiscalía Europea abre una segunda investigación por posible fraude en el mantenimiento de la línea de AVE Madrid - Sevilla

Una de las noticias más relevantes de este viernes con respecto al accidente de tren en Urda, fue que la Fiscalía Europea ha abierto una investigación sobre un posible fraude en contratos relacionados con el mantenimiento de la vía de AVE Madrid-Andalucía, tras el accidente de Urda.

Según han informado fuentes jurídicas, la UCO de la Guardia Civil "ha acudido este viernes" a la sede de Adif, a la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria y al Tribunal de Cuentas, con el objetivo de requerir contratos que habrían sido financiados con fondos europeos.

Concretamente, la Fiscalía lo que está investigando serían contratos relacionados con el mantenimiento de la vía y con los sistemas de seguridad, tras el accidente que se produjo tras la caída del sistema LZB, y que se llevó la vida de 69 personas.

Última hora del accidente de trenes en Urda, Toledo, en directo

Buenos días y bienvenidos a la última hora en directo del accidente de trenes en Urda, Toledo.

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