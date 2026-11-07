Última hora del accidente de trenes en Urda, Toledo, en directo: Las familias de las tres últimas víctimas del accidente de Urda siguen pendientes de recibir sus restos mortales

Diez días después del trágico accidente ferroviario ocurrido en Urda (Toledo), las familias de las víctimas continúan afrontando las consecuencias de una tragedia que se cobró la vida de 69 personas. A estas alturas, los restos de tres de los fallecidos todavía permanecen en las instalaciones del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Toledo, a la espera de que puedan ser entregados a sus allegados.

Según ha informado el Centro de Integración de Datos (CID), los servicios consulares competentes siguen realizando las gestiones y los trámites necesarios para hacer posible la entrega. Sin embargo, estos procedimientos todavía no han finalizado, por lo que las familias continúan pendientes de recibir a sus seres queridos. Hasta el momento, 66 de las 69 personas fallecidas ya están a disposición de sus familiares.

La Fiscalía Europea abre una investigación

Mientras tanto, la investigación sobre las causas del siniestro ha abierto un nuevo frente. La Fiscalía Europea ha iniciado una segunda investigación por un posible fraude en contratos relacionados con el mantenimiento de la línea de alta velocidad Madrid-Andalucía. En este contexto, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil acudió este viernes a las sedes de Adif, la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria y el Tribunal de Cuentas para recabar documentación sobre contratos financiados con fondos europeos.

La investigación pretende esclarecer posibles irregularidades en los trabajos de mantenimiento de la infraestructura y en los sistemas de seguridad, después de que el accidente se produjera tras la caída del sistema LZB.

Se abre el plazo para solicitar las ayudas

Por otro lado, el Gobierno ya ha abierto el plazo para solicitar las ayudas destinadas a los afectados por la tragedia. Los familiares de las víctimas podrán presentar sus solicitudes desde este viernes y hasta el próximo 5 de febrero. Las indemnizaciones superan los 72.000 euros por cada fallecido, y podrán tramitarse tanto presencialmente como a través de la sede electrónica del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible.

En el ámbito ferroviario, el Sindicato Español de Maquinistas Ferroviarios (Semaf) mantiene la convocatoria de huelga para los días 10 y 12 de noviembre, pese a la segunda reunión mantenida con el ministro de Economía, Carlos Cuerpo.

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