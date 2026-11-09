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Dos detenidos en Lorca por secuestrar, torturar y agredir sexualmente a un hombre

La víctima fue golpeada con bates y palos de golf, a la vez que sufrió descargas eléctricas y se le sellaron los ojos con pegamento.

Comisaría de la Policía Nacional en Lorca (Murcia)

Comisaría de la Policía Nacional en Lorca (Murcia) Policía Nacional

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Guillermo F. Lascoiti
Guillermo F. Lascoiti
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Dos varones han sido detenidos en Lorca por la Policía Nacional como presuntos autores de los delitos de detención ilegal, lesiones, agresión sexual, robo con violencia y contra la integridad moral, tras esclarecer el secuestro y los continuos malos tratos infligidos a un hombre durante más de una semana.

La víctima declaró haber permanecido retenida en un inmueble del municipio murciano donde sufrió vejaciones, agresiones sexuales, abusos físicos graves y una fractura de cúbito, según informa el Cuerpo Policial tras abrir una investigación el pasado mes de octubre.

El principal implicado, presuntamente ligado al tráfico de drogas, contó con la ayuda de un segundo individuo para inmovilizar al perjudicado y propinarle golpes con bates y palos de golf, además de infligirle descargas eléctricas mediante baterías de coche, sellarle los ojos con pegamento. También habría sido sometido a otras prácticas vejatorias y a relaciones sexuales no consentidas que incluso grabaron.

Los agentes de la Brigada de Policía Judicial y de Seguridad Ciudadana de la Comisaría de Lorca arrestaron a los sospechosos el pasado 20 de octubre antes de trasladar a ambos, poseedores de un amplio historial delictivo, a disposición del juzgado de guardia, que ha decretado su ingreso en prisión provisional.

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