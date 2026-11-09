Efemérides de hoy 9 de noviembre de 2026: ¿Qué pasó el 9 de noviembre?

El 9 de noviembre de 1989, cae el Muro de Berlín poniendo punto final a la República Democrática Alemana (RDA) y dando pie a la unificación de Alemania en un único estado. Tras la derrota del Tercer Reich en la Segunda Guerra Mundial frente a las fuerzas aliadas y soviéticas, el territorio germano quedó dividido como un pastel. Cuatro porciones en total, que quedaron bajo el control de Estados Unidos, Francia, Inglaterra y la Unión Soviética. Los países del eje occidental unificaron sus territorios formando la República Federal Alemana, mientras que la URSS impulsaría la autoproclamación de la RDA. Alemania sería un escenario clave de la Guerra Fría que protagonizarían los EE. UU. y la URSS, siendo una de las fronteras clave del telón de acero. Las décadas pasaron y el sueño por la reunificación cada vez quedaba más lejano, hasta el inicio del fin de la URSS. Con la llegada al poder de Mijaíl Gorbachov, su plan de reunificación y sus acercamientos con el Gobierno de EE. UU. presidido por Ronald Reagan, el telón de acero tenía los días contados. El jolgorio llegó a las calles berlinesas cuando las puertas que dividían al pueblo germano fueron al final demolidas. Los propios alemanes salieron a las calles, junto a sus picos, para ser ellos mismos los primeros en tirar abajo las paredes del muro.

La madrugada de un 9 de noviembre, pero de 1923, se perpetra el Putsch de Múnich, el intento fallido de golpe de Estado orquestado por Adolf Hitler. El que acabaría siendo el ‘führer’ de la Alemania nazi, trató de derrocar la república de Weimar. Hitler rechazaba el pacto de Versalles que puso fin a la Gran Guerra, defendía que su Gobierno había traicionado a la patria y al pueblo germano. Decidido, en la noche del 8 de noviembre, entraría junto a 600 miembros de las SA en la cervecería Bürgerbräukeller, un local que era frecuentado por figuras políticas. La conspiración tenía en mente utilizar las figuras de Gustav von Kahr, comisionado estatal de Baviera, y Erich Ludendorff, un importante general respetado de la Primera Guerra Mundial. Tras conseguir que prometieran lealtad al Partido Nacionalsocialista Alemán, Hitler salió de la cervecería con el objetivo de emular “la marcha de las camisas negras” de Benito Mussolini. Confiado de que no habría represión, los nazis marcharon con el objetivo de tomar los edificios gubernamentales, pero Hitler se equivocó, hubo respuesta. Tras el enfrentamiento y posterior derrota frente a la policía que respaldaba a la república de Weimar sería juzgado y condenado a pasar cinco años en prisión, tiempo que utilizó para escribir su ‘Mein Kampf’.

¿Quieres saber más? Descubre las efemérides del 9 de noviembre y consulta qué pasó, quién nació y quién murió en un día como hoy. No te pierdas, además, qué se celebra, el horóscopo y el santoral de hoy.

¿Qué pasó el 9 de noviembre?

1909.- Un incendio destruye el Teatro de la Zarzuela de Madrid.

1918.- Guillermo II, último emperador alemán y rey de Prusia, abdica tras la derrota de Alemania en la I Guerra Mundial. El diputado socialista Philip Scheideman proclama la República.

1925.- En Alemania, se fundan las Schutzstaffel o SS (Escuadrones de Protección) en el seno del Partido Nacionalsocialista Obrero alemán (NSDAP) y se constituyen en un grupo paramilitar de élite.

1939.- Atentado frustrado contra Adolf Hitler en Múnich.

1948.- El príncipe Juan Carlos de Borbón llega a España desde Portugal para iniciar su formación académica bajo la supervisión del general Francisco Franco, jefe del Estado.

1953.- Se proclama la independencia de Camboya, protectorado de Francia desde 1863 y que, junto a Vietnam y Laos, formó parte de Indochina francesa.

1985.- El soviético Gary Kasparov se proclama el campeón del Mundo de ajedrez más joven de la historia al derrotar a su compatriota Anatoli Karpov.

1990.- El rey Birendra de Nepal promulga la nueva Constitución, que suprime los poderes absolutos de la monarquía y restaura la democracia.

1991.- Científicos europeos logran en Gran Bretaña reproducir de forma controlada la fusión nuclear.

2014.- Se celebra una consulta alternativa en Cataluña (España) sobre la eventual independencia de la región, impugnada por el Gobierno y suspendida por el Tribunal Constitucional.

2023.- El Parlamento de Letonia aprueba el marco legal para la unión civil entre personas del mismo sexo.

¿Quién nació el 9 de noviembre?

1874.- Julio Romero de Torres, pintor español.

1926.- Ricardo de la Cierva, historiador español.

1930.- Paco Morán, actor español.

1937.- Maricarmen Vela, actriz española.

1939.- Alfonso Cabeza, médico y presidente del Atlético de Madrid.

1946.- Marina Warner, escritora británica.

1955.- Karen Dotrice, actriz británica.

¿Quién murió el 9 de noviembre?

1940.- Arthur Neville Chamberlain, ex primer ministro inglés.

1947.- Mariano Benlliure, escultor español.

1970.- Charles de Gaulle, estadista francés.

2016.- Cristina Ortiz Rodríguez, "La Veneno", vedette española.

2022.- Carlos Pacheco, historietista español, pionero del cómic de superhéroes.

2022.- Gal Costa, cantante brasileña.

2024.- Conrado Abad, torero español.

¿Qué se celebra el 9 de noviembre?

Hoy, 9 de noviembre, se celebra el Día Mundial de la Adopción.

Horóscopo del 9 de noviembre

Los nacidos el 9 de noviembre pertenecen al signo del zodiaco Escorpio.

Santoral del 9 de noviembre

Hoy, 9 de noviembre, se celebra Nuestra Señora de la Almudena.