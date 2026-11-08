Sánchez culpa a los recortes de Rajoy del accidente de Urda y reivindica su gestión ante las tragedias

Durante un mitin de precampaña en Tarragona, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, responsabilizó de las consecuencias del trágico accidente ferroviario de Urda, Toledo, a los recortes en infraestructuras heredados de la etapa de Mariano Rajoy.

El líder del PSOE, viajó al pasado a la crisis de 2010 para poder calificar aquella gestión de la crisis como una respuesta neoliberal equivocada y sostuvo que han sido necesarios 15 años para revertir la falta de financiación acumulada. Además, defendió que su Ejecutivo asume responsabilidades frente a las tragedias, si bien el artículo apunta que el presidente no acudirá al funeral de Estado por las víctimas. En este momento es oportuno recordar que Pedro Sánchez lleva al frente del gobierno casi ocho años.

Con la mirada puesta fuera de España

En clave política e internacional, Sánchez aseguró que la "ola ultraderechista" representada por Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal se debilita tras los avances progresistas en EEUU y Brasil, reivindicando a España como un referente de resistencia frente a conflictos globales y exigencias de gasto militar. Entre sus compromisos programáticos, destacó la intención de blindar el aborto en la Constitución y elevar el salario mínimo cada año.

El acto contó con el respaldo de la vicepresidenta comunitaria Teresa Ribera y del ministro Jordi Hereu, quien advirtió sobre el peligro de las derechas para la lengua catalana. Asimismo, el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, criticó los pactos del PP con Vox y acusó a los populares de utilizar "testigos comprados" para desgastar la imagen del presidente y del sistema judicial.