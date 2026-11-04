Bruselas ve muy preocupantes los accidentes de tren en España y pide cambiar el sistema LZB lo antes posible

La Comisión Europea aboga por implantar el sistema europeo de gestión del tráfico ferroviario (ERTMS) en todas las líneas de la Unión Europea (UE) para mejorar la seguridad ferroviaria y recuperar la confianza de los viajeros, al tiempo que estudia reforzar el papel de la Agencia Ferroviaria de la UE (ERA).

Bruselas se ha pronunciado: ve "muy preocupante" lo que ha pasado en Adamuz y ahora en Urda y se va a involucrar en la investigación de esas tragedias. "Es, efectivamente, muy preocupante. Si queremos aumentar la seguridad de la red ferroviaria europea, tenemos que desplegar lo antes posible el sistema ERTMS en todas nuestras líneas", ha dicho Apostolos Tzitzikostas, comisario europeo de Transporte y Turismo Sostenible.

"Si me preguntan qué podemos hacer para recuperar la confianza de los viajeros, la respuesta es sencilla: implantar el sistema ERTMS en todas las líneas ferroviarias de Europa", dijo a Efe el comisario europeo de Transporte y Turismo Sostenible, Apóstolos Tzitzikóstas, durante un encuentro con varios medios de comunicación.

"Si queremos aumentar la seguridad de la red ferroviaria europea, tenemos que desplegar lo antes posible el sistema ERTMS en todas nuestras líneas"

El ERTMS es un sistema europeo de señalización y control ferroviario que permite supervisar la circulación de los trenes y activar automáticamente mecanismos de protección ante determinadas situaciones de riesgo, como un exceso de velocidad o el incumplimiento de una señal de parada.

Su implantación busca mejorar la seguridad y facilitar la interoperabilidad entre las redes nacionales, al sustituir progresivamente los diferentes sistemas de señalización existentes en los países europeos.

La línea española de alta velocidad Madrid-Sevilla, escenario de los accidentes de Adamuz en enero y Urda la pasada semana, se encuentra precisamente en proceso de sustitución de su actual sistema de seguridad LZB por el ERTMS, cuya entrada en funcionamiento está prevista para principios de 2027.

Reforzar el papel de la Agencia Ferroviaria

El comisario griego defendió también la necesidad de reforzar el papel de la Agencia Ferroviaria de la Unión Europea, una posibilidad que, según explicó, se está debatiendo en el seno del Ejecutivo comunitario.

"Ahora entienden por qué llevo el último año y medio defendiendo que se refuerce el papel de la Agencia Ferroviaria de la Unión Europea", afirmó Tzitzikóstas.

La ERA, con sede en Valenciennes (Francia), desempeña un papel central en la armonización de las normas ferroviarias europeas y en la promoción de la seguridad y la interoperabilidad, mientras que la supervisión nacional de la seguridad y la investigación de accidentes corresponden a las autoridades competentes de cada Estado miembro.

Marco normativo común en seguridad ferroviaria

El responsable europeo de Transportes recordó que la seguridad ferroviaria en la UE se sustenta en un marco normativo común y aseguró que la Comisión continuará supervisando la aplicación de las medidas de seguridad en los Estados miembros.

"La seguridad es nuestra prioridad en la Comisión Europea. No es negociable", subrayó el político heleno, que volvió a trasladar sus condolencias a las víctimas y familiares del accidente ferroviario de Urda.

No obstante, advirtió de que "es demasiado pronto para sacar conclusiones" sobre la tragedia, dado que "hay una investigación independiente en curso que debe esclarecer los hechos".

Quieren colaborar con las autoridades españolas

Tzitzikóstas reiteró, además, la disposición de Bruselas a colaborar con las autoridades españolas, una oferta que ya había trasladado al ya exministro español de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente.

"Como le dije a Óscar Puente, la Comisión está dispuesta a prestar asistencia a España, también a través de la Agencia Ferroviaria de la Unión Europea", apostilló.