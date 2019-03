Los incendios en los hogares son mucho más frecuentes de lo que parece. Sin ir mas lejos en nuestro país se produce uno cada dos minutos y tres segundos.

Así se desprende de los datos facilitados por la Asociación Empresarial del Seguro, Unespa, que cubre dos de cada tres seguros españoles.

Ante un incendio, se cometen muchos errores, por eso es muy importante estar bien informado. Los bomberos aconsejan no abrir puertas ni ventanas, no echar agua sobre aceite o poner paños humedos en las rendijas de las puertas en caso de no poder salir de una habitación.

Es poco usual que haya extintores en las casas, aunque recomendable. De ahí la aparición de nuevos aparatos de fácil uso para cualquier persona, por ejemplo, un extintor que se activa al tomar contacto con el fuego. Una ayuda más para protegernos tendiendo en cuenta que lo primero siempre, es la prevención.