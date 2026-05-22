Alerta en Cádiz por el ébola: Sanidad activará controles en el partido RDC-Chile

El próximo 9 de junio se disputará en Cádizun partido entre la República Democrática del Congo (RDC) y Chile. Sanidad realizará controles de urgencia para tomar las medidas de seguridad pertinentes tras el brote de ébola que ha sufrido el país africano, que cuenta con más de 750 sospechosos infectados y 177 muertes.

El objetivo de estas medidas será evitar un contagio masivo en España. El Secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, ha declarado que el Ministerio de Sanidad aplicará dichos controles para que no haya "ni un ápice de inseguridad" durante el partido.

Un partido bajo medidas de seguridad

Padilla también ha explicado que Sanidad Exterior se encuentra realizando un seguimiento de la situación para establecer las condiciones en las que se desarrollará el partido en la Línea de la Concepción. Hizo el comunicado después de que el gobierno de RDC notificara las nuevas cifras a causa del brote de ébola en la provincia de Ituri. "Sanidad Exterior está ya pendiente del asunto para establecer las medidas que sean precisas", declaró.

La Organización Mundial de la Salud declaró la emergencia de salud pública internacional ante la situación que se está desarrollando El Secretario ha recordado en su intervención que la selección de fútbol de RDC ha cancelado sus entrenamientos para el Mundial de 2026 en la capital, Kinsasa, y se ha trasladado a Bélgica. También dijo que el equipo jugará los partidos amistosos que tiene previstos en Europa, incluido el de Cádiz.

En paralelo, la FIFA se encuentra en continuo contacto con la Federación de Fútbol de la RDC (FECOFA), para asegurar que se informa a su selección sobre todas las medidas de seguridad y los tratamientos médicos.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.