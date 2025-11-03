Asesinan a una mujer en Huelva y detienen a su expareja como presunto autor de un crimen machista

La Guardia Civil ha detenido en Moguer (Huelva) a un hombre de 56 años como presunto asesino de su expareja, una mujer marroquí de 47 años de nombre Zahra, en un caso que se investiga como violencia machista, según ha informado el ministerio de Igualdad dirigido por Ana Redondo.

El cuerpo de la mujer presentaba "signos evidentes de violencia". Este fue localizado en la noche de este domingo en la localidad de Moguer, en Huelva. Fuentes próximas a la Guardia Civil han informado de que la mujer era una trabajadora de una finca.

El alcalde de Moguer, Gustavo Cuéllar, ha declarado a EFE que, según la información de la Policía Local y de la Policía Judicial de la Guardia Civil, la mujer ha fallecido por "heridas de arma blanca". Además, ha indicado que se ha producido en la finca agrícola en la que trabajaba y vivía la mujer.

Este es el undécimo asesinato por violencia de género en este 2025 en Andalucía, que es la comunidad con mayor número de casos del país. Después, le sigue Asturias y Extremadura, con tres asesinatos y, tras ellas, Canarias, Cataluña, Galicia, Madrid y Murcia, con dos. Baleares, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, Navarra, País Vasco y La Rioja, con uno cada comunidad.

34 víctimas este 2025

De las 34 víctimas de este año (y las 1.329 desde que existen registros oficiales), 26 de ellas no presentaban denuncias previas contra su presunto agresor, lo que supone el 76,5% del total. En cuanto a la nacionalidad de las víctimas y de los agresores, en ambos casos el 61,8% son españoles y el 38,2% extranjeros. Se trata de la primera asesinada por violencia de género en este mes de noviembre, mientras que en el mes de octubre tuvieron lugar cinco crímenes machistas.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha condenado en la red social X el asesinato y ha pedido "unidad y firmeza" para "acabar con esta violencia". "Todo mi cariño y mi más sentido pésame para la familia y amigos de la mujer asesinada en Huelva por la violencia machista. Unidad y firmeza, desde todas las instituciones, para acabar con esta violencia. Para que las mujeres puedan vivir libres, sin miedo, seguras", ha afirmado.

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha pedido "por un mundo con mujeres libres e iguales" en esta misma red social. "Abrazo con todo mi cariño a la familia y seres queridos de Zahra, la mujer asesinada en Huelva. Otra víctima de la violencia machista que nos duele y nos interpela a todas y todos. No pararemos hasta lograr un mundo con mujeres libres e iguales", ha expresado.

