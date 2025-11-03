Juicio por el crimen de Dos Hermanas: la esposa de Rafael reconoce finalmente que lo mató porque quería mantener su relación extramatrimonial

El juicio por el triángulo amoroso de Dos Hermanas comenzaba en la Audiencia Provincial de Sevilla con gritos a la entrada de "asesinos" por parte de la madre de Rafael, la víctima, hacia los dos acusados. Tamara y Clemente tenían que sentarse en el banquillo tras matar en noviembre de 2021 a Rafael, marido y amigo respectivamente.

El juicio con jurado popular finalmente no se ha celebrado tras llegar un acuerdo de conformidad entre las dos partes, la acusación ejercida por la familia de la víctima, la Fiscalía y las defensas de los acusados. Helena Martínez, abogada de la familia, contaba que Tamara y Clemente han reconocido el crimen: "Hasta hoy no ha habido confesión, no lo habían declarado nunca antes en estos cuatro años". El acuerdo se resolvía tras aceptar ella, 18 años de cárcel como autora de un delito de asesinato con alevosía con el agravante de parentesco y confesión tardía y 12 años de prisión para Clemente por el mismo delito con los atenuantes de confesión y drogadicción. Hay que destacar que tanto la familia de la víctima como la Fiscalía solicitaban para la esposa y el amigo de Rafael 25 años de cárcel.

El pacto entre las partes se cerró hace unos días. La vista de hoy se celebraba para que Tamara y Clemente confesaran los hechos. Además de las penas de cárcel, los acusados tendrán que indemnizar a los padres de Rafael con 42.565 euros y a cada uno de los hijos con 85.000 euros. A la salida de la Audiencia, María y Daniel Linares, hermanos de la víctima, reconocían que han confiado en su abogada para la ejecución de este acuerdo pero que "aunque le caigan 40 años nunca vamos a estar satisfechos" agregaba Daniel.

Para los hijos de Rafael y Tamara ha sido "terrible saber que su madre ha matado a su padre", señala Daniel Linares que ha explicado que ambos han reconocido el crimen para que les quitaran años de pena. María Linares por su parte entre lágrimas manifestaba que ella se enteró cuando los cogieron a los dos: "No sabíamos nada de la relación que mantenían, han hecho un peliculón". Además, relata que su madre era la única que siempre ha señalado que su nuera era la culpable de la muerte de su hijo. "Es una psicópata", agrega Daniel. Hay que recordar que Tamara, la cuñada de Daniel, fue ya condenada a 6 años de cárcel por una tentativa de homicidio a su concuñada.

Rafael Linares, la víctima, fue localizado en la carretera de Dos Hermanas a Bellavista en un descampado el 6 de noviembre de hace cuatro años. El hombre que tenía el rostro desfigurado por los golpes fallecía días después debido a la gravedad de las heridas que presentaba en la cabeza. El relato de los hechos de la Fiscalía aceptado en este acuerdo expone que los acusados mantenían una relación sentimental oculta. La víctima se convertía para ambos en un obstáculo para esa relación de ahí que planearan acabar con su vida. El Ministerio Fiscal señala en su escrito que, aunque Rafael intentó defenderse el día de los hechos, no pudo hacerlo ya que "mientras uno lo sujetaba, el otro con un objeto de peso y contuso le golpeaba la cabeza".

Después de cuatro años guardando silencio ha sido "impactante para la familia" señala Helena Martínez, abogada de los padres de Rafael, pero también "ha habido tranquilidad y paz para ellos, eso es lo que pretendíamos que se hiciera justicia y pudieran descansar en paz" concluye. Ambos acusados desde hoy empiezan a cumplir sus condenas en distintas cárceles de Sevilla.

