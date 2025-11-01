Maribel Vilaplana, trasladada a un hospital por indisposición

Maribel Vilaplana, la periodista que pasó varias horas con el presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, el día de la DANA, ha sido trasladada al hospital tras sufrir una indisposición, donde está siendo atendida por los servicios médicos.

La periodista está citada a declarar el lunes

La comunicadora que comió con Mazón en El Ventorro el 29 de octubre de 2024, está citada a declarar como testigo el próximo lunes 3 de noviembre a las 9:30 horas, en la investigación por la gestión de la DANA que dejó 229 muertos en la Comunidad Valenciana. La jueza adoptó esta decisión al considerar que su testimonio podría "ofrecer detalles o matices que pudieran resultar de interés para la investigación" y concretamente sobre "el proceso seguido la tarde del 29 de octubre en la toma de decisiones, el cual es objeto de la investigación penal en curso". Una declaración que podría estar en riesgo, ya que si sigue hospitalizada, Maribel Vilaplana tendrá que presentar un informe ante la instructora para evitar presentarse en el juzgado.

La jueza le pide a Maribel el tique del aparcamiento

Este viernes la jueza que instruye la causa de la DANA ha pedido a la periodista que aporte en su declaración del próximo lunes el tique del aparcamiento donde dejó su coche antes de la comida en el restaurante, con el objetivo de acreditar el tiempo que permaneció con Mazón durante aquella tarde.

La hora exacta del tique podría resultar clave para esclarecer el momento de la salida de El Ventorro, un aspecto sobre el que se especulan distintas versiones, ya que en un primer momento, la periodista había declarado que salieron del restaurante a partir de las 17:30h, una franja que coincide con la primera llamada entre Mazón y Pradas. Sin embargo, días más tarde, Vilaplana corrigió su versión en una carta pública en la que dijo que la salda se produjo entre las 18:30h y las 18:45h.

La nueva diligencia busca, precisamente, contrastar los tiempos y verificar los movimientos del jefe del Consell durante las horas críticas de la catástrofe que causó 229 víctimas.

La presión, la posible causa de su enfermedad

La periodista ya había comentado en una carta abierta en el mes de septiembre, que las presiones y los comentarios públicos por su encuentro con Mazón durante la DANA, le habían provocado el ingreso hospitalario en más de una ocasión.

Según ha confirmado el medio Las Provincias, Vilaplana estaría acompañada de algunos familiares en el centro hospitalario, y todavía sigue sin tener un diagnóstico. Según su entorno, la periodista atraviesa un "bajón anímico importante", y su vida profesional también se ha visto afectada, ya que el número de eventos en los que participa, ha caído notablemente.

