Liberan al 'Niño Juan' con un tiro en la pierna como "aviso" tras su secuestro en Carabanchel

Según ha confirmado la Policía a Antena 3 Noticias, Juan María Gordillo Plaza, conocido como el 'Niño Juan' fue liberado este sábado con un disparo en la pierna "a modo de aviso" , tras ser secuestrado el viernes por la noche en el barrio de Carabanchel, en Madrid.

Todo comenzó sobre las 20:45 horas del viernes, a la altura del número 65 de la calle Antonio López, en Carabanchel. Según testigos, tres coches de alta gama embistieron a otro vehículo, lo tirotearon y sacaron por la fuerza a su conductor antes de huir. Minutos después, la Policía Nacional recibió decenas de llamadas de vecinos que escucharon múltiples disparos y vieron cómo un grupo de encapuchados se llevaba a un hombre.

Según han informado a EFE fuentes próximas a la investigación, los agentes han encontrado uno de los tres vehículos implicados en el secuestro en la autopista AP-41, que une Madrid con Toledo, y en su interior han hallado un extintor vaciado con el objetivo de eliminar huellas y pruebas de este crimen.

Un posible ajuste de cuentas

El retenido ha sido identificado como el 'Niño Juan', uno de los aluniceros más conocidos de España, con un largo historial de robos y asaltos a camiones de mercancías. La policía sospecha que el secuestro está relacionado con un ajuste de cuentas, aunque no se descartan otros motivos. Hasta el momento, la Policía Nacional ha confirmado a EFE que no ha recibido ninguna denuncia por el secuestro, que ya habría finalizado, según las mismas fuentes.

A la banda de Gordillo se le atribuyen hasta 50 asaltos a camiones y naves industriales, entre ellos el robo de un cargamento de teléfonos móviles valorado en 1,3 millones de euros en Torrejón de Ardoz.

En el lugar del suceso, los agentes hallaron el coche del 'Niño Juan' abandonado, con varios impactos de bala y un lateral destrozado. La Brigada de Policía Científica y el Grupo 12, especializado en secuestros, se hicieron cargo de la investigación.

Los vecinos de la zona relatan una escena de auténtico pánico: "Se liaron a tiros y el coche quedó destrozado", cuenta uno de los que presenció el ataque. Los hechos, que ocurrieron en la noche de Halloween, han generado gran conmoción y terror entre los habitantes del distrito del sur de Madrid, que es el más poblado de la capital.

