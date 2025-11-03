Una embarcación abandona un cadáver en Puerto Banús

Este lunes ha aparecido el cuerpo sin vida de un hombre joven en uno de los muelles de Puerto Banús, en Marbella. Según ha informado Diario Sur, el cuerpo del joven habría sido abandonado aún con vida, desde una embarcación que podría ser una 'narcolancha'.

Según ha relatado la Guardia Civil, el hombre fue atendido fuera del agua por los servicios de emergencia pero no pudieron hacer nada por salvarle la vida.

Un posible incidente entre bandas rivales

La Benemérita cree que la embarcación podría tratarse de una 'narcolancha', la cual se acercó a la costa a la altura de Puerto Banús y después regresó a alta mar. Los agentes barajan la hipótesis de que se tratara de un incidente entre bandas rivales en el mar.

Se sigue investigando lo ocurrido, y el cuerpo sin vida del joven ha sido trasladado al Instituto de Medicina Legal de Málaga. Hasta el lugar de los hechos se han desplazado la Guardia Civil, la Policía Nacional y los efectivos del servicio de Emergencias.

Otro casos similares

Hace unos días fallecía un agente de la Guardia Nacional Republicana de Portugal, tras ser embestido por una narcolancha en el río Guadiana. Además del militar fallecido, otros tres agentes resultaron heridos. La narcolancha fue localizada a 4 kilómetros del lugar de los hechos, y según los investigadores, la embarcación podría transportar droga, por lo que sus ocupantes le prendieron fuego con el fin de eliminar cualquier tipo de huella que facilitara su detención. Por el momento no hay detenidos.

Dos guardias civiles mueren en Barbate

Este suceso recuerda también al ocurrido el 9 de febrero de 2024 en Cádiz, cuando otra narcolancha arrollaba en Barbate a una embarcación de los GEAS de la Guardia Civil, provocando la muerte de dos guardias civiles y dejando a varios agentes heridos. Los vídeos, testigos y cámaras del puerto de Barbate captaron cómo a las 20:20 horas del 9 de febrero, los agentes de la Guardia Civil se encontraban a bordo de un Zódiac cuando de repente encontraron seis 'narcolanchas'.

Minutos después se producía una colisión, que causaba la muerte de dos agentes. Durante más de medio año de investigaciones y búsquedas de ADN se pudo detener al piloto de la embarcación el 19 de septiembre de 2014, en noviembre a otros dos tripulantes y el último de ellos fue detenido en mayo de 2025.

