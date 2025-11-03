Tres coches robados, un tiro en la pierna y un secuestro de película: esto es lo que se sabe sobre el Niño Juan

El pasado viernes, 31 de octubre, muchas personas celebraron Halloween. Una jornada de terror que también vivió José María Gordillo, más conocido como El Niño Juan, tras haber sido secuestrado en la calle Antonio López, situada en el distrito madrileño de Carabanchel.

Dos días después de su secuestro, el famoso alunicero ha aparecido vivo, aunque con un disparo en la pierna y con signos de haber sufrido una paliza. Sin duda, ese asalto ha dado lugar a varias preguntas sobre los motivos, que podrían ir desde venganza hasta un ajuste de cuentas.

El secuestro del Niño Juan

Alrededor de las nueve de la noche del 31 de octubre, un ruido metálico sorprendió a los vecinos de esa calle de Carabanchel. Poco después, se supo que se trataba de un choque de coches y de varios tiros al aire.

Los atacantes iban en tres vehículos. Uno de esos vehículos se llevó al secuestrado, otro huido en dirección contraria y un tercero, que se quedó atrás limpiando algunos restos y recogió las matrículas.

Varios vecinos de la zona observaron cómo los secuestradores se llevaban al Niño Juan. Tal y como ha detallado una de las vecinas al programa En boca de todos, se asomó a la ventana de su casa y vio "cómo metían a un hombre en el coche y salían a toda velocidad calle arriba". Asimismo, ha detallado que dicha calle se despejó por completo después del secuestro y todos los comercios cerraron.

Los secuestradores pertenecerían a una organización criminal

De acuerdo con el diario ABC, se trataría de una organización criminal que llegó a la calle donde se encontraba el alunicero a bordo de dos Audi negros robados y un Maserati. Dos de los vehículos le cerraron el paso por delante al Niño Juan y el tercero lo bloqueó por la parte de atrás.

Según han explicado los testigos, realizaron al menos 15 disparos y obligaron a su víctima a salir del Volskwagen Golf en el que iba al volante el Niño Juan. El coche del secuestrado quedó abandonado en la calle Marqués de Jura Real, calle perpendicular a Antonio López, con un lateral destrozado e impactos de bala.

Tras el secuestro, los investigadores localizaronuno de los tres vehículos utilizados en el rapto en la autopista AP-41, que conecta Madrid con Toledo. En su interior, había un extintor completamente vaciado, supuestamente empleado para borrar huellas y eliminar posibles pruebas del delito.

El Niño Juan, en el epicentro de los hechos

Juan María Gordillo Plaza, más conocido como El Niño Juan, es uno de los aluniceros más célebres y reincidentes de España, tal y como afirman fuentes policiales.

Su nombre se ha repetido en múltiples ocasiones en informes de la Policía Nacional, la Guardia Civil e incluso, la Interpol. A lo largo de dos décadas, ha estado implicado en robos con fuerza, asaltos a naves industriales, hurtos de camiones y alunizajes con vehículos de alta gama. Su carrera en el mundo criminal comenzó cuando era menor de edad y desde entonces, ha sido protagonista de una trayectoria marcada por fugas, detenciones y breves regresos a prisión.