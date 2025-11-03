Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
sociedad
Sucesos

Secuestro Carabanchel

Tres coches robados, un tiro en la pierna y un secuestro de película: esto es lo que se sabe sobre el Niño Juan

La víctima fue encontrada con vida, pero con un disparo en la pierna y con signos de haber recibido una paliza. El 'niño Juan' no ha denunciado y podría tratarse de un ajuste de cuentas.

Liberan al 'Ni&ntilde;o Juan' con un tiro en la pierna como &quot;aviso&quot; tras su secuestro en Carabanchel

Liberan al 'Niño Juan' con un tiro en la pierna como "aviso" tras su secuestro en CarabanchelAntena 3 Noticias

Publicidad

Alba Gutiérrez
Publicado:

El pasado viernes, 31 de octubre, muchas personas celebraron Halloween. Una jornada de terror que también vivió José María Gordillo, más conocido como El Niño Juan, tras haber sido secuestrado en la calle Antonio López, situada en el distrito madrileño de Carabanchel.

Dos días después de su secuestro, el famoso alunicero ha aparecido vivo, aunque con un disparo en la pierna y con signos de haber sufrido una paliza. Sin duda, ese asalto ha dado lugar a varias preguntas sobre los motivos, que podrían ir desde venganza hasta un ajuste de cuentas.

El secuestro del Niño Juan

Alrededor de las nueve de la noche del 31 de octubre, un ruido metálico sorprendió a los vecinos de esa calle de Carabanchel. Poco después, se supo que se trataba de un choque de coches y de varios tiros al aire.

Los atacantes iban en tres vehículos. Uno de esos vehículos se llevó al secuestrado, otro huido en dirección contraria y un tercero, que se quedó atrás limpiando algunos restos y recogió las matrículas.

Varios vecinos de la zona observaron cómo los secuestradores se llevaban al Niño Juan. Tal y como ha detallado una de las vecinas al programa En boca de todos, se asomó a la ventana de su casa y vio "cómo metían a un hombre en el coche y salían a toda velocidad calle arriba". Asimismo, ha detallado que dicha calle se despejó por completo después del secuestro y todos los comercios cerraron.

Los secuestradores pertenecerían a una organización criminal

De acuerdo con el diario ABC, se trataría de una organización criminal que llegó a la calle donde se encontraba el alunicero a bordo de dos Audi negros robados y un Maserati. Dos de los vehículos le cerraron el paso por delante al Niño Juan y el tercero lo bloqueó por la parte de atrás.

Según han explicado los testigos, realizaron al menos 15 disparos y obligaron a su víctima a salir del Volskwagen Golf en el que iba al volante el Niño Juan. El coche del secuestrado quedó abandonado en la calle Marqués de Jura Real, calle perpendicular a Antonio López, con un lateral destrozado e impactos de bala.

Tras el secuestro, los investigadores localizaronuno de los tres vehículos utilizados en el rapto en la autopista AP-41, que conecta Madrid con Toledo. En su interior, había un extintor completamente vaciado, supuestamente empleado para borrar huellas y eliminar posibles pruebas del delito.

El Niño Juan, en el epicentro de los hechos

Juan María Gordillo Plaza, más conocido como El Niño Juan, es uno de los aluniceros más célebres y reincidentes de España, tal y como afirman fuentes policiales.

Su nombre se ha repetido en múltiples ocasiones en informes de la Policía Nacional, la Guardia Civil e incluso, la Interpol. A lo largo de dos décadas, ha estado implicado en robos con fuerza, asaltos a naves industriales, hurtos de camiones y alunizajes con vehículos de alta gama. Su carrera en el mundo criminal comenzó cuando era menor de edad y desde entonces, ha sido protagonista de una trayectoria marcada por fugas, detenciones y breves regresos a prisión.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Se cumplen 40 años de la primera caravana de mujeres

Se cumplen 40 años de la primera caravana de mujeres

Publicidad

Sociedad

La secretaria de Estado de Seguridad, Aina Calvo, atiende a los medios de comunicación este lunes en Palma.

El nuevo plan de Personas Desaparecidas prioriza la atención a familias y la resolución de casos antiguos

Un hospitalizado y dos heridas leves tras una explosión en una vivienda de Soria

Una explosión de madrugada conmociona la capital soriana y deja un herido

Aula vacía de un colegio

Profesores de un centro de educación especial de Blanes denuncian presuntos malos tratos a niños con autismo

Liberan al 'Niño Juan' con un tiro en la pierna como "aviso" tras su secuestro en Carabanchel
Secuestro Carabanchel

Tres coches robados, un tiro en la pierna y un secuestro de película: esto es lo que se sabe sobre el Niño Juan

Imagen de archivo de un centro comercial
AMENAZA DE BOMBA

Un detenido en Málaga por una falsa amenaza de bomba

Un coche de la Guardia Civil a la entrada de la finca donde vivía la víctima
Violencia machista

Asesinan a una mujer en Huelva y detienen a su expareja como presunto autor de un crimen machista

El cuerpo de la mujer presentaba "signos evidentes de violencia". Este fue localizado en la noche de este domingo en la localidad de Moguer, en Huelva. Fuentes próximas a la Guardia Civil han informado de que la mujer era una trabajadora de una finca de la localidad.

Representantes de asociaciones de víctimas de la DANA
DANA

Asociaciones de víctimas de la DANA critican las palabras de Mazón: "Se presenta como víctima, ¿víctima de qué?"

Para las asociaciones de víctimas de la DANA las palabras de Carlos Mazón durante su comparecencia han sido "dolorosas" e "indignas".

Juicio por el crimen de Dos Hermanas

Juicio por el crimen de Dos Hermanas: la esposa de Rafael reconoce finalmente que lo mató porque quería mantener su relación extramatrimonial

Rave Jaén

Una fiesta "rave" en Jaén congrega a más de 700 personas en su cuarto día consecutivo

Imagen de archivo de un agente de la Policía Nacional

Detienen en Granada a una madre por obligar a prostituirse a su hija de 17 años

Publicidad