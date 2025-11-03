Una explosión de madrugada conmociona la capital soriana y deja un herido

"Todavía estoy en shock. He podido subir a mi casa a recoger algunas cosas acompañado por la policía, pero es que no me creo aún lo que ha pasado", Boubekeur vive sobre el piso de Soria en el que en la madrugada de este lunes se produjo una explosión.

Apenas había pasado un minuto de la medianoche, cuando prácticamente toda la ciudad de Soria pudo escuchar un estruendo que encendía todas las alarmas este lunes. La deflagración de una bombona de butano, según los primeros indicios, en una vivienda del número 2 de la calle de Diego Acebes provocaba una onda expansiva de tal magnitud que hacía temer el peor desenlace.

"Estábamos viendo la televisión cuando se oyó una explosión que estremecía —asegura la vecina de un edificio cercano—. Me asomé a la ventana, pero no se veía nada. Enseguida empezamos a escuchar las sirenas de las ambulancias y la policía". "Pensé en una explosión de gas y en que, por la fuerza de la explosión, iba a ser una desgracia", comenta otra de las residentes de un barrio muy cercano al centro de la ciudad.

A pesar del susto inicial, sólo dos personas resultaron heridas. Un hombre de 64 años, que reside en el piso siniestrado, y una mujer de 76, vecina del mismo bloque. Ella fue dada de alta en el lugar de la explosión; el hombre fue trasladado por una ambulancia de soporte vital básico, con personal de Atención Primaria del centro de salud de guardia de Soria, al hospital Santa Bárbara. Sufre quemaduras, sobre todo en una mano. Además, doce personas tuvieron que ser realojadas en un hostal.

Uno de ellos, Boubekeur, no ha pegado ojo en toda la noche. "Todavía estoy temblando —afirma mientras nos enseña las manos—. Estoy en shock. No me creo que no haya pasado nada más". Él vive justo encima del piso en el que se produjo la deflagración. Dice que estaba en su casa y que todo tembló. "No he dormido nada. Y no creo que hoy duerma algo", afirma.

Tras los primeros avisos, se trasladaron hasta el lugar de los hechos Bomberos, Policía Local de Soria, agentes del Cuerpo Nacional de Policía y Emergencias Sanitarias. En un primero momento se activó el Centro Coordinador de Emergencias de la Junta de Castilla y León ante la posibilidad de tener que fuesen necesarios medios suplementarios y para el seguimiento de la situación.

La explosión ha provocado el derrumbe de la terraza de la vivienda afectada y otros daños que deben ser cuantificados. Boubekeur, como otros vecinos, ha podido regresar a su casa durante unos minutos para recoger algunos enseres. "He visto que una puerta estaba destrozada y también una ventana, pero no he podido ver mucho más. En la escalera también se veían daños", informa.

Durante toda la mañana, se han desarrollado trabajos de retirada de cascotes. Mientras avanzaban las labores de investigación. Todo apunta a una bombona de butano, conectada a una estufa, como posible causa de la deflagración.

