Un detenido en Málaga por una falsa amenaza de bomba

La Policía Nacional ha detenido a un hombre de 50 años en Málaga, tras anunciar una falsa amenaza de bomba en un centro comercial de la ciudad andaluza.

Los hechos transcurrieron hace unos días, cuando emergencias 112 recibía una llamada "inquietante" anunciando la colocación de una bomba en las instalaciones de un centro comercial. El hombre que hizo la llamada tenía la voz ronca y hablaba castellano. Los servicios de emergencias se trasladaron inmediatamente hasta el supuesto lugar de los hechos, que en ese momento estaba repleto de gente, ya que eran las 17:00 horas, y se iniciaron todos los protocolos de actuación ante este tipo de amenazas.

El autor, un viejo conocido de la Policía

La Brigada Provincial de Información de la Comisaría de la Policía Nacional de Málaga se hizo cargo de las pesquisas, y una vez realizadas las primeras gestiones, los agentes dieron con el sospechoso, ya que el autor de la línea telefónica era un viejo conocido de la Policía, por lo que descartaron la posibilidad de que fuera un atentado real.

Los agentes tardaron una hora en encontrar al autor

Tras la identificación de la persona autora de los hechos, los agentes se pusieron paralelamente manos a la obra para localizar al sospechoso y detenerlo. Para ello, la Policía se desplazó hasta los lugares que solía frecuentar el autor de la llamada y al cabo de una hora, en el distrito de Ciudad Jardín de la capital malagueña, el hombre de 50 años era detenido en relación con un delito de desórdenes públicos.

Otras amenazas de bomba

Este verano, una amenaza de bomba obligaba al aterrizaje de emergencia en Lisboa de un avión que iba desde las Azores hasta Bilbao. Los pasajeros del avión fueron evacuados por las autoridades del aparato, donde no se encontró ningún artefacto explosivo. Durante dicha emergencia el aeropuerto Humberto Delgado suspendió todas las salidas y llegadas y emitió una alerta roja. Poco después, dos pasajeros fueron detenidos para ser interrogados por las sospechas de su responsabilidad en la comunicación de la amenaza.

Un joven amenaza con un chaleco bomba falso en Valencia

Hace un año, un joven de 21 años también era detenido en Valencia por amenazar en un tren con un chaleco bomba falso. Los agentes lograron detener al sospechoso justo en el momento el que se disponía a salir del tren, y fue acusado como presunto autor de un delito de desórdenes públicos. El detenido portaba un chaleco táctico militar con cables y objetos metálicos, que podían aparentar ser un artefacto explosivo.

