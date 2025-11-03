Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Asociaciones de víctimas de la DANA critican las palabras de Mazón: "Se presenta como víctima, ¿víctima de qué?"

Para las asociaciones de víctimas de la DANA las palabras de Carlos Mazón durante su comparecencia han sido "dolorosas" e "indignas".

Representantes de asociaciones de víctimas de la DANA

Asociaciones de la DANA critican que Mazón se presente como otra "víctima" | Europa Press

Rosario Miñano
Las asociaciones de víctimas de la DANA están enfadadas con la comparecencia de Carlos Mazón en la que ha anunciado que se marcha, que deja de ser presidente de la Comunidad Valenciana, pero sin pronunciar la palabra "dimisión". La han tachado de "indigna" y critican que se haya presentado como "otra víctima".

"-Mazón- lo que ha hecho son unas declaraciones acorde a su personalidad, acorde a su personaje", expresaba desde Madrid, Rosa Álvarez, de la Asociación de Víctimas Mortales de la DANA 29-O, antes de comparecer esta semana en la Comisión de investigación en el Congreso de los Diputados, quien cree que la declaración de hoy de Mazón ha sido "desconcertante". "No sabemos qué ha hecho. Es una persona a la que le cuesta tomar decisiones", ha asegurado.

También ha calificado de "infames, dolorosas e indignas" las palabras de Carlos Mazón y le afea que se haya centrado en los daños materiales y la reconstrucción. Además, ha pedido "prisión" para Mazón. "Evidentemente hace falta un juicio. No somos como ellos", añade.

Para muchos también ha sido "victimista": "Se presenta como víctima. ¿Víctima de qué? Hay 229 personas que murieron por su negligencia", opina Mariló Gradolí, de la Asociación Víctimas 29 de octubre. "Sigue sin decir la verdad", asegura. "Es un éxito de la dignidad y hemos logrado que una persona irresponsable, con una gestión criminal, haya tenido que asumir responsabilidades. No pararemos hasta que caiga el Consell y se acabe con las políticas negacionistas del cambio climático", ha señalado esta víctima.

"Es un día para felicitarnos todos, pero es un primer paso", ha afirmado Salva Mocgoli, de la Asociación de Damificados de l'Horta Sud. "No vamos a parar hasta llevar a esta gente a la cárcel y hasta cambiar la cultura de la prevención y de las emergencias en este país", ha añadido el portavoz de los damnificados.

El presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, ha anunciado este lunes su renuncia como jefe del Ejecutivo valenciano, aunque seguirá gobernando en funciones hasta que el BOE publique el nombramiento del nuevo presidente.

Mazón dimite

El presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, anunciado su marcha un año después de la DANA tras pedir perdón por los "errores" de su gestión que ha asegurado que le acompañarán toda la vida pero que no cometió "por mala fe" y asegurar que "ya no puede más". De momento estará como 'president' en funciones hasta que Les Corts elijan la persona que le sustituirá.

Una vez Carlos Mazón presente su renuncia, los partidos políticos tendrán 12 días hábiles para presentar candidatos ante la Mesa de Les Corts. Después, la Presidencia de la Cámara, oída la Junta de Síndics, fijará la fecha del pleno de investidura entre los tres y los siete días siguientes.

Si transcurrido el plazo de dos meses a partir de la primera votación de investidura, ningún candidato o candidata obtuviera la confianza de Les Corts, la presidenta disolverá la Cámara y se convocarán elecciones.

