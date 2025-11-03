Profesores de un centro de educación especial de Blanes denuncian presuntos malos tratos a niños con autismo

El Departamento de Educación de la Generalitat ha abierto un expediente informativo a un centro de educación especial de Blanes -en Girona- tras una denuncia por presuntos malos tratos a niños con autismo.

Todo surge hace un año, después de que varios profesores denunciaran que, en dicho centro, algunos monitores y docentes agredían física y psicológicamente a los menores. Tal y como ha adelantado La Vanguardia, se trataría de tirones de orejas, torceduras de dedos y bofetadas, entre otros.

Educación asegura que "la primera inspección recogió versiones contradictorias sobre los hechos y, por tanto, por ahora, no se han podido demostrar ninguna de las conductas denunciadas".

También aseguran que "el Departamento desmiente categóricamente que la inspección haya intentado entorpecer las denuncias y que el caso esté cerrado". Según ha podido saber Antena 3 Noticias, los denunciantes están bajo la protección de la Oficina Antifrau de Catalunya con el estatus de alertadores.

Ante esta situación, el alcalde de la localidad costera, Jordi Hernández, ha comparecido ante los medios de comunicación y ha asegurado que "no tenía conocimiento de la situación", "nos hemos enterado esta mañana por la prensa", constata el edil.

Además, ha añadido: "Siempre hemos estado y estaremos al lado de las familias de los alumnos, apoyándolos en lo que haga falta". También ha relatado que ha contactado con la dirección del centro de educación especial y explica que están tranquilos. También ha hablado con la Asociación de Madres y Padres de Alumnos (el AMPA), quienes tampoco eran conocedores de los hechos.

Antena 3 Noticias ha intentado conocer la versión de la escuela, pero ha declinado hacer declaraciones, remitiéndose al Departamento de Educación.

