Muere una niña de 11 años atropellada por un autobús en Barcelona

Facultativos del Sistema de Emergencias Médicas (SEM) atendieron a la niña en el lugar del accidente y la trasladaron a un centro hospitalario, donde ha fallecido esta tarde.

Alejandro Lorente
Publicado:

Una menor de 11 años ha fallecido este lunes por la tarde tras ser atropellada este domingo, sobre las 17:00 horas, por un autobús de línea en el centro de Barcelona, según informa el Ayuntamiento en un comunicado.

El accidente sucedió delante del número 595 de la Gran Via de les Corts Catalanes en el distrito del Eixample, cuando, por causas que se investigan, un vehículo de la línea H12 Gornal / Besòs Verneda de Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) atropelló a la menor y fue trasladada al Hospital Sant Joan de Déu en estado grave.

Facultativos del Sistema de Emergencias Médicas (SEM) atendieron a la niña en el lugar del accidente y la trasladaron a un centro hospitalario, donde ha fallecido esta tarde. Miembros de la Unidad Central de Atestados de Tráfico de la Guardia Urbana de Barcelona también acudieron al lugar del accidente para elaborar el atestado y esclarecer las causas del siniestro.

Con esta muerte, son diez las víctimas mortales en accidente de tráfico en Barcelona en lo que va de año. El Ayuntamiento de Barcelona ha trasladado su pésame a la familia y amistades y ha reafirmado “su compromiso para continuar trabajando para reducir a las víctimas en los siniestros de tráfico”.

Muere una menor de 14 años atropellada por un autobús en Barcelona

Esta es la décima víctima mortal en accidente de tráfico en la ciudad este 2025. El pasado 29 de octubre, otra menor, de 14 años, falleció tras ser atropellada por un autobús, en este caso de una línea interurbana, también en Barcelona. La joven se dispuso a cruzar la calle y fue arrollada por un autobús, perteneciente a la compañía Mobus y que cubría la línea exprés X43, muriendo in situ. El accidente tuvo lugar poco después de las 21.45 horas.

Hasta el lugar se desplazaron varios efectivos de la Unidad Central de Atestados de Tráfico (UCAT) y de la Guardia Civil Urbana de Barcelona, que establecieron las causas del siniestro e inspeccionaron el atestado. Además, llegaron las unidades de Bomberos y los servicios sanitarios de urgencias, que intentaron salvar la vida de la menor.

El Ayuntamiento de Barcelona también comunicó su pésame a la familia y amigos de la fallecida.

