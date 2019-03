Aído recuerda la importancia de denunciar en los casos de violencia de género

La ministra de Igualdad, Bibiana Aído, ha insistido en la importancia de denunciar los casos de violencia de género para que se active el sistema de protección a las víctimas y ha recordado que de las 55 mujeres muertas este año, sólo trece habían denunciado las agresiones.

Aído ha condenado el último asesinato de violencia machista ocurrido anoche en la localidad alicantina de Benejúzar, en el que una mujer fue asesinada por su marido con un arma de fuego.

"Quiero expresar mi solidaridad con la familia y las amistades de la fallecida e insistir en el mensaje a las víctimas de que denuncien, que si no somos conscientes de la violencia, el sistema de protección no puede actuar, no puede comenzar a funcionar", ha dicho la ministra antes de asistir a la inauguración del Congreso "Jóvenes Construyendo Mundos" .

Aído ha explicado que "son muchos los mecanismos y herramientas que tienen a su disposición" las mujeres que denuncian, como el servicio de teleasistencia o el 016, dentro del sistema de protección que ha opinado es seguro.

Además, la ministra de Igualad ha animado al entorno de la víctima a denunciar las agresiones. "A los familiares, a las amistades, que no las dejen solas, que las acompañen, que denuncien por ellas incluso, tenemos una responsabilidad como sociedad, que no es una cuestión que podamos dejar sólo sobre la espalda de la mujeres, que en ocasiones les cuesta un enorme esfuerzo dar ese paso y enfrentarse a su agresor, porque es la persona con la que comparte su vida", ha indicado.

La ministra ha asegurado que el Gobierno continuará, junto con las comunidades autónomas y los ayuntamientos, desarrollando el sistema de protección para las víctimas de violencia machista.