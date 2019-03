Acusada de encargar el asesinato de su exmarido: "¡Anda que se pudra bajo tierra y se lo coman las víboras!"

CRIMEN DE CIEMPOZUELOS

La abogada Mª Dolores M.P., acusada de instigar el crimen de su ex marido a manos de un sicario en marzo de 2007, manifestó meses después del asesinato que se le atribuye en una conversación telefónica que le daba igual que su ex compañero sentimental se "pudriera bajo tierra" y se lo comieran "las víboras" al no cumplir sus obligaciones como padre.