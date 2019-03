El abogado del autor del triple crimen de Degaña: "No tenía intención de matar a nadie"

Llevaba dos años en tratamiento psiquíatrico, consumía drogas y tenía problemas laborales. Son los últimos datos que se han conocido de, José Manuel Álvarez, el acusado por el triple crimen en la localidad asturiana de Degaña.

También se ha sabido que las primeras palabras del ex marido de Silvia Brugos ante la Policía tras cometer los asesinatos fueron: "¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho?".

El programa Espejo Público de Antena 3, ha hablado con Javier Ordóñez, el abogado de José Manuel Álvarez. El letrado ha contado que su defendido se encuentra ante una situación de shock.

"Estamos ante una persona que hasta hace tres días llevaba una vida totalmente normal y que de repente se ha visto envuelto en un hecho tan traumático y violento que, aunque, públicamente pueda parecer extraño, él es uno de los mayores afectados en cuanto al estado de salud en el que se encuentra", ha explicado Ordóñez.

Este miércoles, José Manuel no declaró ante la autoridad judicial porque prefiere hacerlo próximamente cuando se haya podido estabilizar mentalmente.



A la pregunta de si el presunto asesino apuñaló primero al novio de su ex mujer y se marchó de la casa pero después volvió y mató a su ex suegro y su ex cuñado, el abogado de Álvarez ha asegurado en Espejo Público que eso no está claro ni puede establecerse como un hecho acreditado. "La versión que pueden dar los testigos estará sujeta a lo traumático del suceso y del shock. Entendemos que puedan confundirse eventos", ha añadido.

Respecto al arma que se utilizó para llevar a cabo el crimen, un machete de grandes dimensiones, sigue sin aparecer. "Mi cliente no entró a casa armado porque no tenía intención de matar a alguien", ha dicho el abogado Javier Ordóñez.

Prisión provisional y sin fianza

El juez titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Cangas del Narcea, de acuerdo con el Ministerio Fiscal, ha dictado una orden de prisión provisional, comunicada y sin fianza para el hombre detenido por el triple crimen de Degaña. Álvarez permanecerá en el Centro Penitenciario de Villabona.

Al detenido, que se acogió a su derecho a no declarar, se le imputan tres delitos de homicidio consumado; dos delitos de homicidio en grado de tentativa; uno de allanamiento de morada; uno de atentado contra la autoridad (al embestir en su huida a una patrulla de la Guardia Civil), y un delito de daños.

Asimismo, el juez ha decidido la retirada al padre de la patria potestad de los dos menores y ha extendido una orden de protección tanto para su ex mujer, como para su ex suegra y sus hijos, sobre todo para intentar evitar que, dada la gravedad de lo sucedido, pueda haber cualquier contacto con todos ellos una vez que ingrese en prisión.