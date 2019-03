Twitter no retira los perfiles que incitan a la anorexia y la bulimia

Si al acceder a Twitter encontramos perfiles de princesas, gatitos o mariposas podemos sospechar que pertenece a una persona con un trastorno alimenticio.

Lo más normal es que no sea consciente de su enfermedad y tampoco del daño realizado al colgar tweets como éstos: "Eso de que tu madre te obligue a comer es un asco y contesta: "Yo muy bien con una manzana en todo el día y salí a correr una horita, me siento vacía es genial".

El Ministerio de Sanidad denunció comentarios como éstos que incitan a la anorexia y Twitter contesta que no puede retirarlos sin orden judicial. Twitter es una entidad que no se responsabiliza de los comentarios vertidos en sus perfiles. Ésta es la respuesta que ha hecho llegar al Ministerio a través del departamento de Delitos Telemáticos de la Guardia Civil.

“Twitter believes strongly in the importance of free speech and works to ensure that such speech is maximized. Limiting speech on Twitter (and other social communication tools) could result in the highly undesirable outcome of speech that is allowed offline being restricted online. We are strongly opposed to this, as this could cause issues with the practical expression of information.”

Lo que se traduce en español "Twitter cree firmemente en la importancia de la libertad de expresión y trabaja para preservarla. Limitar la libertad de expresión en Twitter (y otras herramientas de comunicación social) podría producir el resultado adverso de que la libertad de expresión que se permite en el mundo real se restrinja on line. Nos oponemos firmemente a esto, puesto que podría causar en la práctica conflictos con la libertad de expresión".

Por el momento, la autorregulación es la medida más efectiva y los propios usuarios son los más rápidos en reaccionar con tweets que acorralan y aislan a quienes perjudican seriamente la salud.