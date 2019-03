Los resfriados se adelantan este año por los cambios de temperatura

Cuando salimos de casa por la mañana las bajas temperaturas nos obligan a abrigarnos, pero unas horas después, a mediodía, el mismo termómetro marca 12 grados más y la ropa de abrigo ya nos sobra.

Estos cambios de temperatura ayudan a la aparición de los costipados, que este año se han adelantado. En los centros se han incrementado en los últimos días las consultas por resfriado.

Los antigripales, que no antibióticos, pueden ayudarnos a sobrellevar los síntomas del resfriado pero no a curarlo, es un proceso que hay que pasar. Hasta que no cambie el tiempo, los médicos preven que esta alta incidencia del resfriado se mantendrá. Más adelante, con el frío, llegará el virus de la gripe.