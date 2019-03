Recetas y consejos para cocinar una cena sana en Navidad

La propuesta de un menú sabroso y bajo en calorías tiene como plato principal el salmón. Le acompaña una ensalada de piña, pepino, naranja e hinojo que ayudan a eliminar las grasas del pescado. Para cocinarlo basta con marcarlo en la plancha o simplemente cocerlo. "Es un plato saludable, muy poco calórico", asegura el cocinero Paco Roncero. De primero, no puede faltar la verdura,"cardos con castaña y trufa", es la propuesta del chef.

La elección de la materia prima, es esencial en lo que se refiere a la grasa. No todas las carnes tienen el mismo aporte calórico. "Pavo, pollo, ternera limpia mucho mejor que el cordero o el cochinillo", según el nutricionista Santiago Labradas.

En cualquier caso, es importante contrarestar la comida más copiosa con alimentos frescos como las verduras, que nos ayuden a asimilar la grasa y eliminarla rápidamente. Si apostamos por la carne como plato principal, es aconsejable huir de los entrantes como el jamón o el queso y sustituirlos por aperitivos ricos en fibra y proteínas limpias.

Cuanto menos sal tenga la comida menor será la retención de líquidos y la sensación de hinchazón. En cuanto a la bebida, el nutricionista afirma que "el alcohol tiene muchas más calorías que el dulce. Son calorías vacías que no se transforman en energía".

"Dejar de comer los días posteriores no evita que cojamos peso. Si no comes y el día anterior has comido mucho, tu cuerpo no va a asimilar esa grasa, no se podrá deshacer de ella porque entenderá que estás pasando hambre". Finalmente, si queremos que nuestro postre sea más digestivo, debemos incluir frutas como la piña, el kiwi o la fresa.