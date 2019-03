El origen de la infección por 'E.coli' podría estar en brotes de soja alemanes

El responsable de Agricultura del estado de Baja Sajonia, Gerti Lindemann, ha apuntado a una granja alemana de brotes de soja como probable origen de la infección por la nueva cepa de la bacteria 'E.coli' que hasta el momento ha costado la vida a 22 personas. La cifra de afectados en toda Europa supera ya los dos millares.



La causa "más convincente" del brote estaría en una explotación en la localidad de Bienenbuettel, a unos 70 kilómetros al sur de Hamburgo. La producción ya está paralizada mientras se realizan más estudios para confirmar que se trata del origen de la infección.



"Hay un rastro muy claro (hacia esta explotación), origen de la infección", ha señalado Lindemann en una rueda de prensa. El resultado de los estudios que se están realizando podría conocerse tan pronto como mañana lunes.



La bacteria habría contaminado distintas partidas de brotes de soja, brotes de alfalfa, brotes de judías mung, brotes de rábano y brotes de rúcula de esta misma empresa destinadas a restaurantes y mayoristas de los estados de Hamburgo, Schleswig-Holstein, Mecklemburgo-Pomerania Occidental, Hesse y la Baja Sajonia.



Lindemann ha recomendado a la población que hasta que se conozcan más datos se abstengan de consumir brotes de estos tipos, aunque ha informado de que se están recogiendo todos los envíos procedentes de la plantación de Bienenbuettel.



En cualquier caso, Lindemann no quiso descartar otro posible foco de infección, ya que los alimentos hortícolas infectados podrían haber pasado a otros productos.



Hospitales desbordados

El brote de 'E.coli' ha provocado que los hospitales del norte del país esté desbordado ante el número de pacientes afectados. El ministro de Sanidad alemán, Daniel Bahr, ha reconocido que la "capacidad insuficiente" del sistema sanitario de Hamburgo y sus alrededores.



"Afrontamos una situación tensa en lo que respecta a la atención sanitaria", ha reconocido Bahr en declaraciones publicadas por el 'Bild am Sonntag'.



La región más afectada es la del país, cerca de Hamburgo, por lo que ya han comenzado a trasladar a los pacientes menos graves a otros destinos.



Desde el hospital Regio Clinics, a las afueras de Hamburgo, también reconocen los problemas de saturación. "Todos los hospitales de la zona están al límite. Podemos afrontarlo, pero algunos de nuestros pacientes han tenido que ser desviados a otros centros, especialmente los afectados por el síndrome urémico hemolítico (SUH) o que necesiten diálisis", ha explicado un portavoz del hospital.



"Las operaciones para las enfermedades no letales están siendo reprogramadas. Parece que la situación puede mejorar, ya que ahora solo tenemos 60 pacientes que deben estar aislados en comparación con los 109 que había el viernes", ha señalado.