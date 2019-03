La ONT apuesta por los trasplantes de donantes que han sufrido infartos

Ha sufrido un infarto y no ha sido posible reanimarle. Su corazón ha dejado de latir. Está en asistolia. Con los medios suficientes, ahora se podrán salvar tres vidas. Harán falta servicios de emergencia muy rápidos y eficaces, y unidades hospitalarias bien preparadas. El objetivo de la Organización Nacional de Trasplantes es que el 20% de las intervenciones se realicen a partir de donantes en asistolia. Hasta ahora era algo excepcional y en ciudades muy grandes. El próximo año enfermos de casi todo el país podrán beneficiarse.Rafael Matesanz, Director de la ONT, asegura que son más de 13 los hospitales que han pedido sumarse a este programa. Se espera que en 2012 sean más de 20 las ciudades en las que se lleven a cabo trasplantes de donantes en asistolia.El tiempo, que siempre es importante en todo tipo de trasplantes, aquí es decisivo. El donante no está hospitalizado. Sufre un ataque cardíaco en su casa o en la calle y lo primero es ir a atenderle. Tomás Toranzo, Presidente de la Sociedad Española de Urgencias y Emergencias, apunta que el tiempo para atender a una persona en parada y que sus órganos sean luego válidos no puede superar los 7 minutos desde que sitió los primeros síntomas de infarto y que antes de 90 minutos el cuerpo debe estar en el Hospital en el que se realizará el trasplante. El Doctor Andrés Varela señala que, a pesar de que el tiempo es mayor que en otro tipo de trasplantes, los resultados son iguales a los que se realizan con órganos procedentes de un donante que ha sufrido muerte cerebral. Pulmones, riñones e hígado, los órganos que mayores listas de espera tienen, son los únicos válidos para la donación depués de una parada cardíaca.