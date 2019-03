La OMS alerta sobre el coste económico y social de las migrañas

La migraña es una de las enfermedades mas sufridas, 5 millones de españoles lo saben , no es un simple dolor de cabeza.

Los enfermos insisten en que es un dolor que incapacita. Puede parecer que es efecto psicológico pero no lo es. No se puede seguir el ritmo normal.

Ni vida normal ni acudir al trabajo. El 90% de los afectados falta al menos un día.En la Union Europea ,se pierden 200 millones de jornadas laborables con un coste superior a los 150 millones de euros. El ultimo informe de la OMS tambien señala que los pacientes reciben poca atención sanitaria.

Las migrañas pueden tener muchas causas. Una de ellas es la alimentación. Para aclararlo basta un analisis de sangre en el que se mide el nivel de actividad de una encima llamada DAU que ayuda a metabolizar la istamina , una molecua presente en muchos alimentos que en exceso provoca migraña. Tambien se recomienda no consumir vino,cava,conservas e incluso algunos analgésiscos y anti-istamínicos.

La alimentación es otra alternativa para una enfermedad crónica y hereditaria.