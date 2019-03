Una niña se cura con de una leucemia con un tratamiento experimental

Emma Whitehead, una niña de siete años, estaba al borde de la muerte después de que su leucemia se reprodujera tras dos tratamientos de quimioterapia. Los médicos probaron una terapia experimental como última alternativa y han logrado parar la enfermedad en el Hospital Infantil de Filadelfia.

La clave fue utilizar una forma desahibilitada del VIH para reprogramar el sistema inmunológico de la menor y atacar directamente sus células cancerosas.

Emma es la primera menor en recibir este tratamiento y una de las primeras personas humanas en probarlo. Tiene leucemia desde los cinco años.

El tratamiento, desarrollado en la Universidad de Pennsylvania, se ha probado en doce pacientes y las evoluciones en unos y otros son muy diferentes.

Como explica uno de los doctores del hospital a 'The New York Times', "el objhetivo es la curación total, pero aún no podemos decir esa palabara".