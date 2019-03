Un análisis de sangre a la madre gestante permite saber el sexo del bebé

Las pruebas para determinar el sexo del feto y posibles anomalías genéticas realizadas mediante muestras de sangre de la madre después de siete semanas de embarazo son fiables, según un estudio publicado en la revista especializada JAMA.

Los investigadores analizaron 57 investigaciones publicadas anteriormente sobre la eficacia de los métodos para detectar el sexo del bebe, y determinaron la eficacia de las pruebas que analizan el ADN del bebé en el plasma materno.

A pesar de la diferencia entre estudios, la prueba en la sangre para detectar el cromosoma Y fue mucho más exacta que las pruebas de orina. No obstante, precisaron que, en algunos casos en los que la prueba de sangre se hizo en las cinco primeras semanas de embarazo, se determinó el sexo del feto con un índice de precisión de entre el 95 y el 99 por ciento.

El diagnóstico prenatal de trastornos genéticos del feto normalmente requiere la toma invasiva de tejidos fetales. Esta prueba se presenta como una alternativa a otras más agresivas como la amniocentesis, que consiste en extraer una pequeña muestra del líquido amniótico que rodea al feto para examinarlo y que conlleva un riesgo para el bebé.

Para los test de sangre, según el diario The New York Times, las mujeres tienen que pincharse en un dedo y enviar las muestras de sangre a un laboratorio. Si se detecta el cromosoma Y el feto es varón, la ausencia del cromosoma puede indicar que es niña o que no se ha encontrado ADN del bebé en la muestra.

Esta prueba no ha sido regulada por la Agencia de Alimentación y Medicamentos (FDA) porque no se utiliza para fines médicos, indicó al diario una portavoz, que señaló que la agencia sí investiga los test domésticos que han surgido para analizar el ADN del niño.

La curiosidad es el principal motivo que lleva a los futuros padres a hacer esta prueba, aunque también hay preocupación de que sirvan para forzar aborto de fetos si no es del género deseado.