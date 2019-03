La falta de luz puede provocar un trastorno afectivo estacional en el estado de ánimo

El recorte en las horas de luz es el causante de los cambios de hábitos y de la transición que se produce en la época estival hacia el ritmo habitual de estudio o trabajo. Sin embargo, la reducción de las horas de luz lleva asociadas otras patologías como el trastorno afectivo estacional, una afección del estado de ánimo que no es tan grave como la depresión y que suele ser puntual.



El trastorno afectivo estacional es una patología propia del otoño en la que la luz tiene mucho que ver. Con el cambio de hora, el cuerpo produce menos la hormona melatonina y el humor se trastoca. Resume el estado anímico de muchos estos días. Está demostrado científicamente que la llegada del otoño y la reducción de las horas de luz afectan al ánimo y aparecen sensaciones de tristeza o abatimiento. Es lo que se conoce como trastorno afectivo estacional, aunque no todos lo paceden.



Este leve trastorno no debe confundirse en ningún caso con la depresión, tal y como asegura el psicólogo Esteban Cañamares quien asegura que se trata de una dolencia eventual. La responsable de esta sensación es la melatonina, una hormona relacionada con el sueño que se produce en mayor proporción cuando los días son más cortos y oscuros.