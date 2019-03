El Doctor Beltrán advierte sobre el peligro del abuso de suplementos de calcio

El más reciente, dirigido por Xiao Qian, del Instituto Nacional del Cáncer en Bethesda (Maryland), ha subrayado el Dr. Beltrán, "detalla que una alta ingesta de suplementos de calcio parece estar asociada con un mayor riesgo de muerte por enfermedad cardiovascular (ECV) en los hombres, pero no en las mujeres en un estudio de más 388.000 participantes de entre 50 y 71 años de seis estados norteamericanos y dos áreas metropolitanas entre 1995 y 1996, según las conclusiones de la investigación publicadas en JAMA Internal Medicine".



Los suplementos de calcio se usan especialmente entre la población de edad avanzada, debido a sus beneficios para la salud de los huesos, pero más allá de su ayuda en la prevención y el tratamiento de la osteoporosis, su efecto en los resultados de salud no esqueléticos, incluyendo la salud cardiovascular, sigue siendo un tema polémico.

El doctor Beltrán ha explicado en Noticias de la mañana de Antena 3 que el calcio "interviene en muchas funciones esenciales del organismo, pero hay que tener cuidado con el consumo excesivo porque la hipercalcemia produce problemas de salud".



Además, ha matizado que para "el crecimiento y desarrollo infantil, para las mujeres embarazadas, menopáusicas y postmenopáusicas con riesgo de fracturas y para las personas mayores de los 50 años, el calcio es fundamental".



Los lácteos como el queso o el yogur, las sardinas, el brócoli, las almendras o las nueces son fuentes de calcio que se pueden aprovechar sin la necesidad de acudir a suplementos extra de calcio, ha subrayado el Dr. Beltrán, que ha insistido en que "los suplementos sólo deben tomarse por recomendación de un médico y que cuando se introduce el calcio en la dieta de una manera natural no hay este tipo de trastornos".