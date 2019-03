La cirugía para adelgazar combate mejor la diabetes tipo 2 que los fármacos

Un estudio publicado en el último número de la revista 'The New England Journal of Medicine' ha demostrado como entre el 75 y el 95 por ciento de los pacientes con obesidad severa sometidos a cirugía bariátrica han visto como esta intervención ha inducido una remisión de la diabetes tipo 2 que sufrían, a la vez que logran una mejora significativa del control metabólico.

El estudio, realizado en Estados Unidos e Italia, incluyó a 60 pacientes que presentaban un índice de masa corporal superior a 35 y fueron divididos en tres grupos para la realización de un 'bypass' gástrico, una derivación biliopancreática o el seguimiento de una terapia médica tradicional, mediante un control riguroso de la dieta e introducción de hábitos saludables.

Al finalizar el estudio, entre el 75 y el 95 por ciento de los pacientes intervenidos presentaron una remisión del cuadro de diabetes tipo 2, con unos niveles de glucosa en sangre inferiores a los 100 miligramos y una hemoglobina glicosilada (HbA1c) inferior a 6,5 durante al menos un año.

La tasa de remisión de la diabetes tipo 2 no se relacionó con la edad, el sexo, la duración del cuadro de diabetes o la pérdida de peso tras la intervención, por lo que, según el jefe de Servicio Cirugía del Hospital Clínico San Carlos de Madrid y miembro del Grupo Gestos, Antonio Torres, "los resultados confirman que los efectos de la cirugía bariátrica sobre la remisión de la diabetes son atribuibles exclusivamente a ésta y no a la pérdida de peso".

De hecho, este experto propone el estudio de los mecanismos a través de los cuales se produce la remisión de la diabetes ya que "puede ayudar a comprender mejor la enfermedad".

"Se trata de una enfermedad en la que intervienen infinidad de factores, por lo que es muy complicado que un paciente logre un excelente control glucémico solo con la administración de un fármaco o con la implantación de estilos de vida saludables", ha afirmado Torres.

Además, los resultados de este estudio evidencian que la cirugía bariátrica puede ser la única medida eficaz a largo plazo para el control de los pacientes obesos y el manejo de la diabetes tipo 2 comúnmente asociada.

En opinión de este experto, "en un principio la cirugía de la obesidad se concebía como un tratamiento para la pérdida de peso, pero este estudio abre la puerta a su inclusión como opción eficaz para el abordaje de la diabetes y el síndrome metabólico".