Cada vez más jóvenes sufren a la vez de alcoholismo y anorexia

El cuerpo, lo que es la nutrición está totalmente abandonada y adquieres todos los riesgos de la anorexia además de la dependencia del alcohol. Quienes sufren esta enfermedad dejan de comer y suelen llevar una cuenta exacta de las calorías que toman.

"Yo sí cuento calorías pero no me importa sumar las de la cena a las de la bebida" asegura una chica. "Yo creo que igual que comes con moderación cuando estás a dieta bebe con moderación cuando estás a dieta" dice otra mujer que opina que hay cuidar lo que comes y lo que bebes.

La alcohorexia afecta a mujeres menores de 30 años. Provoca desnutrición, ansiedad y daños psicológicos "Me parece una obsesión más de las que viven las personas en esta sociedad"

"Beber es tan parte de nuestra sociedad y mantenerse delgado es tan parte de nuestra sociedad que lo vemos como una moda, como parte de nuestra vida y no nos damos cuenta del daño que nos estamos haciendo" Al ser una patología doble, la terapia debe combatir primero el trastorno alimenticio y después, la adicción al alcohol.