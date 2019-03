La CE confirma que el foco del brote infeccioso está en España

Dos fallecidos y centenares de afectados han obligado a la Unión Europea a declarar la alerta alimentaria en los veintisiete países miembros. La bacteria "escherichia coli" se ha detectado en pepinos que se habrían cultivado en Almería y Málaga. También, se está investigando una partida procedente de Holanda.

Una de las cooperativas investigadas ha explicado que el mercado central de Hamburgo les comunicó que una carga se había caído al llegar a Alemania, que la habían recogido y la habían vuelto a meter en cajas. La Junta de Andalucía ya está haciendo análisis en las empresas señaladas por las autoridades alemanas.

Todavía se está investigando para esclarecer el origen del brote infeccioso. Esta cooperativa malagueña se dedica exclusivamente a la exportación. Las autoridades sanitarias españolas han explicado que no hay ningún caso de la enfermedad en nuestro país y que el consumo de esta hortaliza debe seguir siendo el habitual.

La senadora de Sanidad de dicha ciudad-estado, Cornelia Prüfer-Storcks, informó en rueda de prensa de que ese es el resultado que reflejan los análisis realizados por el Instituto de Higiene de Hamburgo.

"La información sobre su origen concreto y otros detalles se está recabando actualmente", dijo la senadora, quien subrayó que los análisis realizados se limitan a la ciudad-estado y sus conclusiones no son necesariamente determinantes para otros lugares afectados.

"No se puede descartar que otros alimentos puedan haber sido también el origen de la infección", dijo la senadora de Hamburgo, ciudad de la que parece haber partido el foco de la enfermedad que se ha ido extendiendo por Alemania de norte a sur.

De momento, el presidente de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición, Roberto Sabrido, ha asegurado hoy que España no ha recibido ninguna comunicación de la Unión Europea al respecto. "No sabemos qué está pasando, no tenemos ninguna comunicación de quien lo debe hacer, que es la Unión Europea", ha señalado Sabrido, quien ha reiterado que las autoridades españolas están a la espera de que la red de alerta rápida de la UE les informe.

También, la Federación Española de Productores Exportadores de Frutas y Hortalizas (Fepex) ha asegurado que "en principio no existe ninguna constatación oficial" de que una partida de pepinos españoles haya causado el brote infeccioso en Alemania.

El foco infeccioso fue detectado tras realizar pruebas con cuatro pepinos escogidos aleatoriamente de la oferta de verduras del mercado central de Hamburgo, de los que tres resultaron ser españoles -uno de ellos de cultivo biológico-, mientras se desconoce aún la procedencia exacta del cuarto.

Mientras tanto, expertos de la Clínica Universitaria de Münster (oeste de Alemania) han identificado la cepa de la bacteria intestinal "Escherichia coli" como la variante Husec 41 y el tipo de secuencia ST678, una mutación poco frecuente de la bacteria "Escherichia coli", resistente a muchos antibióticos.

"Ahora debemos estudiar si presenta más mutaciones que la hacen tan peligrosa y que puedan ser la causa de su elevada virulencia", declaró Helge Karch, director del Instituto de Higiene y del laboratorio para el síndrome urémico hemolítico (SUH).