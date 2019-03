Alta tecnología para potenciar la rehabilitación de enfermos con esclerosis múltiples

Amaya, afectada de esclerosis multiple, acude como cada mañana a su centro de rehabilitación. Hoy tendrá una sorpresa. Su doctora le muestra cómo hoy van a hacer algo diferente, con tecnología y virtual. "Las ventajas que tiene jugar con lo virtual es que hay una mayor motivación al paciente, sobre todo en las técnicas de equilibrio".

Las novedosas técnicas del centro virtual permiten a los afectados evadirse de la enfermedad. "Al final -cuenta Erika Otxoa, coordinadora del centro EMLAPS- estás luchando contra el videojuego, y piensa cómo lo va a hacer mejor y va a superar la puntuación, y así se les va un poco de la mente una enfermedad con la que van a tener que convivir toda la vida".

"Estás muy pendiente de todo, dice Amaya. De otra forma, tienes que estar tumbada y esperando que te hagan la rehabilitación. De esta forma, estás en movimiento continuo, pendiente de los dibujos, de todo, y me viene fenomenal".

Juan Antonio tiene problemas de movilidad en sus piernas. Hoy podrá dejar su muleta y darse un paseo por el campo. "Físicamente, dice, esto yo no lo puedo hacer. Me tropezaría y me caería".

La esclerosis es una enfermedad que afecta al deterioro cognitivo y se refleja en muchas de las tareas cotidianas como el uso de un microondas o de un teléfono móvil.

"El objetivo es mejorar la calidad de vida del individuo -dice Erika Otxoa- mejorando su funcionalidad y haciendo que sea lo más independiente posible".

El centro pionero en Europa será un laboratorio donde se probarán nuevas tecnologías de rehabilitación haciendo énfasis en la mejoría de la fátiga crónica, síntoma común de esta incurable enfermedad.