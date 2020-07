Sagunto vive de nuevo la "suelta del pato"

Patos al agua....y sólo 250 nadadores acreditados detrás de ellos. Esa es la teoría. En la práctica muchos más vecinos de Sagunto han luchado esta mañana, a brazada partida, por estas deseadas aves: 150 en total. Tres años ha estado la localidad sin celebrar esta tradición por las denuncias de maltrato animal de varias asociaciones. Ahora, visto el empeño de los nadadores, parece que habían ganas acumuladas. "Yo creo que las tradiciones hay que mantenerlas -comenta un visitante- si hace falta se adaptan, pero hay que mantenerlas. Para recuperar esta fiesta, el ayuntamiento ha puesto condiciones. Los patos tienen que ser depositados en el agua, no lanzados, los nadadores acreditados reciben un cursillo de cómo no dañar a los animales y éstas, tras su captura son devueltas a su granja de origen. Nada de llevarse el pato a casa: "Yo recuerdo, y no soy muy mayor -explica una vecina- que el pato te lo llevabas de premio a casa, para comer. La fiesta nació para los más necesitados, para que pudieran llevarse el pato". Sí se puede agarrar con fuerza hoy en Sagunto la bandera de la cucaña. Aunque por lo visto, no parece tarea fácil.