El gesto de Carlos Alcaraz ante Kate Middleton tras la final de Wimbledon que aplaude el Reino Unido

Carlos Alcaraz cedió este domingo su corona en Wimbledon ante Jannik Sinner (4-6, 6-4, 6-4 y 6-4), el italiano se tomó la revancha de lo ocurrido en París el pasado 8 de junio en la final de Roland Garros. De paso, el de San Cándido rompió una racha de cinco derrotas consecutivas ante el fenómeno de El Palmar y sumó el cuarto grand slam de su carrera, a solo uno de los cinco del español. Las tornas giraron en la centre court del All England Club y, a diferencia de lo ocurrido en la Philippe Chatrier, la victoria fue para el número 1 del mundo.

"Has hecho un torneo increíble, gracias por ser el jugador que eres. Es muy difícil jugar contra ti. Me voy a quedar este trofeo que tú ya tienes dos", bromeó Sinner tras recoger su primer trofeo en Wimbledon.

Pero al margen del triunfo de Jannik Sinner, en el Reino Unido ha llamado la atención un gesto de Carlos Alcaraz a la hora de recoger el trofeo de subcampeón de las manos de Kate Middleton. Y es que el murciano hizo una reverencia ante la Princesa de Gales, agachando la cabeza en señal de respeto y cumpliendo con el protocolo con la futura reina de Inglaterra.

Ese gesto fue muy aplaudido por los medios del Reino Unido y por algunos usuarios que elogiaron la formas y la educación de Carlos Alcaraz.

“Un momento lleno de gracia y humildad. Alcaraz quizá no se alzó con el título, pero se comportó como un verdadero campeón, dentro y fuera de la cancha", apuntaba un espectador británico en la red social X.

“Aprecio mucho su respeto hacia la princesa Catherine al hacer una reverencia. El único de los cuatro finalistas en mostrar tal respeto”, aseguraba otra usuaria.

Ese gesto de respeto hacia la monarquía británica ya lo realizó Carlos Alcaraz el año pasado, cuando recibió el trofeo de campeón de manos de Kate Middleton, quien reaparecía en público en la final masculina de Wimbledon mientras se recuperaba de un cáncer.

Los medios británicos y de todo el mundo también ensalzaron el buen perder del tenista murciano, quien felicitó a Sinner y reconoció star muy contento por el triunfo del italiano.

"Es difícil perder, pero lo primero, me gustaría felicitar a Jannik. Muy merecido el trofeo, has hecho dos semanas increíbles. Estoy muy contento por ti", señaló Alcaraz en la ceremonia de trofeos.

"Saco muchas cosas que tengo que mejorar de hoy. Nunca he sido de después de perder, apuntar las cosas que he hecho mal, pero hoy tengo las cosas tan claras que quizás me las apunte. Con derrotas como la de hoy también se forma un gran campeón. Ahí es donde más se puede aprender. No se puede ganar siempre, hay que aceptar el perder, el que el otro jugador de vez en cuando puede ser mejor que tú. Hay que salir contento y orgulloso y a por la siguiente. El tenis es lo bueno, que ya tienes otros torneos, otros Grand Slam a la vuelta de la esquina", aseguró Alcaraz.

Jannik Sinner incrementa su ventaja en lo más alto del ranking

El italiano Jannik Sinner amplía su ventaja sobre Carlos Alcaraz en el ranking de la ATP tras su triunfo en Wimbledon. El de San Cándido aparece este lunes con 12.030 puntos, 3.430 puntos más que el jugador murciano (8.600).

Alexander Zverev sigue como tercero en el ranking con 6.310 puntos, justo por delante de Taylor Fritz (5.035) y Jack Draper (4.650). Novak Djokivic es sexto en el ranking (4.130 puntos). El resto del topo-10 lo completan Lorenzo Musetti, Holger Rune, Ben Shelton y Andrey Rublev.

En cuanto a los españoles, Alejandro Davidovich asciende una posición para colocarse en el puesto 26 y Pedro Martínez entra de nuevo en el Top-50, mientras que Jaume Munar alcanza su mejor posición (51) tras la tercera ronda de Wimbledon.

