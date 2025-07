Jimmy Connors critica la actitud de Alcaraz en la final de Wimbledon: "No es aceptable"

Si hay un tenista que nunca se daba por vencido en una pista de tenis ese era Jimmy Connors. El extenista de East St. Louis, Illinois, siempre peleaba en cada partido y nunca daba un punto por perdido, ese carácter le llevó a ganar ocho grand slam (cinco US Open, dos Wimbledon y un Open de Australia) y alzar 109 títulos ATP en 164 finales, el tenista que más torneos ha conquistado.

Connors ha analizado en su podcast la final de Wimbledon entre Sinner y Alcaraz y ha sido muy duro con la actitud del murciano por expresar y reconocer en pleno partido la superioridad del italiano en el juego de fondo de pista.

"Eso es algo difícil de admitir. No sé si alguna vez admitiría eso. Su actitud no es aceptable en mi opinión, no debería haber tenido ese comportamiento. Se quejó a su equipo y mostró una debilidad que no debería haber exhibido en ese momento. Él debió haber pensado en buscar alguna nueva solución y hacer algo diferente, solo así podría haber regresado", opinó Connors sobre la expresión gestual de Alcaraz.

"Si tu plan A no funciona, tienes que pensar en algo diferente. A mí también me ha sucedido estar en gran dificultad en una final de Grand Slam y no sabía qué hacer, le pasó a todos. A mí también me han dado una paliza un par de veces en Wimbledon. Se rindió demasiado fácil", sentencia Jimmy Connors.

Jimmy Connors logró ganar en dos ocasiones el título en Wimbledon: en 1974 ante Ken Rosewall y en 1982 frente a John McEnroe. También perdió tres finales en Wimbledon frente a Arthur Ashe (1975) y Björn Borg (1977 y 1978). El extenista de Illinois también ganó un Open de Australia (1974) y cinco US Open (1974, 1976, 1978, 1982, y 1983).

El gesto de Alcaraz al que se refiere Jimmy Connors

Durante la final de Wimbledon entre Jannik Sinner y Carlos Alcaraz, un gesto y unas palabras del tenista murciano hacia el box donde estaban Ferrero, Samu López y el resto de su equipo llamó la atención de muchos en la centre court del All England Club.

"Es mucho mejor que yo desde el fondo de pista, mucho mejor que yo, mucho, por lo menos esto (gesto con los brazos), mucho mejor", explotó Alcaraz dirigiéndose a su equipo.

