Djokovic cancela su entrenamiento previo a las semifinales ante Sinner después de su caída

A tan solo un día de que den comienzo las semifinales de Wimbledon 2025, el estado de salud de Novak Djokovic está en boca de todos. El serbio tenía dos horas programadas esta mañana para entrenar en las pistas del Aorangi Park, pero no apareció. Pese a unas primeras informaciones que parecían indicar que se ejercitaría que sí lo haría, ya por la tarde, los medios serbios presentes en Wimbledon confirmaron que Djokovic no se presentaría, aumentando la especulación sobre su estado físico.

El serbio sufrió una fea caída a dos puntos de acabar el partido contra Flavio Cobolli, el tobillo derecho se le fue en un resbalón y se abrió completamente de piernas, temiendo por una lesión de aductores. Pero finalmente se levantó y pudo sentenciar el partido, ofreciendo optimismo cuando habló del problema tras el encuentro. "Ha sido un resbalón feo, pero pasa en hierba, aunque aún no me había caído este año. Tienes que tener cuidado, porque si deslizas y tienes un movimiento agresivo, te puedes caer. Ha pasado en un momento raro, pero he sido capaz de ganar. Lo voy a mirar con mi fisio y espero estar bien en dos días".

"Mi cuerpo ha cambiado, y un día responde mejor y otro, no. Son nuevas realidades que tengo que manejar con mi equipo. Y un Grand Slam te vacía física y mentalmente", afirmó Djokovic, que señala el "reto" que significa tener que afrontar a los jóvenes Jannik Sinner, 23 años, y Carlos Alcaraz, 22, "los jugadores dominantes del momento". De momento no hay ningún tipo de comunicado oficial sobre la situación física de Novak Djokovic y si jugará o no ante Sinner. El italiano, en cambio, sí estuvo entrenando y mantuvo la protección sobre el codo derecho.

