El enemigo del tiburón...¿El perro?

Estas imágenes, grabadas por un videoaficionado, han conseguido casi dos millones de visitas en internet. Lo curioso no es ver cómo los perros disfrutan en la playa, sino el momento en el que los animales deciden meterse en el agua para atacar, nada más y nada menos, que a un grupo de tiburones que se acercan a la orilla.

A los dueños de estos perros no les extraña que sus mascotas se atrevan a nadar con los depredadores. De hecho, aseguran que no es la primera vez que esto sucede, y que alguna vez han matado a un tiburón, y aunque en Australia los escualos están protegidos, estos perros no entienden de normas.

El amo de Kerr y Budjer no pretende quitar mérito a la valentía de sus mascotas, y reconoce que sí hay algo que a sus perros les aterra...nadar con cocodrilos.