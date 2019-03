Vuelve de la guerra para reencontrarse con su hijo de 9 años en una emotiva sorpresa

A los niños de esta clase les han dicho que la televisión les va a hacer un reportaje porque son buenos estudiantes de matemáticas. Lo que no saben es que uno de ellos, Benjamín de 9 años, está a punto de recibir una sorpresa muy especial: el reencuentro con su padre, un sargento destacado en Irak al que no iba a ver hasta dentro de varias semanas.

Incrédulo y emocionado, Benjamín se lanza a los brazos de su progenitor. El pequeño no quiere separarse de su padre y luego confiesa que no podía creer lo que estaba viviendo. "No sabia que pensar. Estoy muy feliz".

El ejército está organizando este tipo de sorpresas para los familiares de los soldados que vuelven de la guerra. Escenas como esta se van a repetir muy a menudo en las próximas semanas