Cierran los colegios electorales y Venezuela espera ya a su presidente

Los centros de votación han comenzado a cerrar en algunos puntos de Venezuela, mientras que otros siguen abiertos, debido a la continua afluencia de electores, en una jornada marcada por la "tranquilidad", según han informado las autoridades venezolanas.

A las 18.00 horas (00.30 horas en España) los centros de votación en los que ya no había electores han comenzado a cerrar sus puertas, tal y como estaba previsto.

En cambio, otros siguen abiertos, debido a la continua afluencia de electores. Los equipos de los principales candidatos, el oficialista Nicolás Maduro y el opositor Henrique Capriles, han instado a los venezolanos a hacer cola hasta depositar su papeleta en la urna.

En una rueda de prensa, el secretario general de la Mesa de Unidad Democrática (MUD), Ramón Guillermo Aveledo, ha estimado que la participación ha sido similar a la de las elecciones presidenciales del pasado 7 de octubre.

Por su parte, el jefe de campaña electoral de Maduro, Jorge Rodríguez, ha indicado que la participación se sitúa en torno al 80 por ciento, aunque estos datos carecen de confirmación por parte del Consejo Nacional Electoral (CNE).

Los primeros resultados oficiales se conocerán a las 21.30 horas (4.00 horas en España), sin embargo, Capriles ha denunciado que "el Gobierno está sembrando un resultado que no existe", por lo que ha instado a los interventores a "no moverse de las mesas electorales".

Además, el candidato opositor ha anunciado que ya ha comenzado a recibir los resultados electorales de Llanos y Centro Occidente. "Gracias hermanos, gracias", ha dicho, a través de su cuenta oficial en la red social Twitter.

No obstante, se ha comprometido a "no lanzar resultados preliminares porque los venezolanos se merecen que las normas se respeten". "El Gobierno entró en desespero. Anuncian resultados que no existen", ha criticado.

A la espera de que el CNE se pronuncie, muchos venezolanos han comenzado a concentrarse frente al Cuartel de la Montaña, donde fue velado el cuerpo del difunto presidente Hugo Chávez, para celebrar la eventual victoria de Maduro, así como en otros puntos de Caracas.

El CNE ha subrayado que la jornada electoral ha transcurrido con "total tranquilidad y normalidad". Sin embargo, el jefe del Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, Wilmer Barrientos, ha informado de que se ha abierto una investigación contra 18 personas por delitos electorales.

En la misma línea, las misiones de acompañamiento internacionales han destacado la "tranquilidad" y el "ejemplo" que supone el proceso electoral en el país caribeño, así como la alta afluencia de venezolanos a las urnas.

Estos comicios, los primeros desde 1999 sin Chávez como candidato, han estado precedidos por denuncias del Gobierno sobre planes para desestabilizar e incluso de asesinar a Maduro, que la oposición ha atribuido a un intento de "distracción" del Gobierno.

Capriles se ha mostrado más agresivo que en la campaña contra Chávez

Maduro insistió en esas denuncias en una reunión con representantes extranjeros, entre los que figuraban expresidentes como el dominicano Leonel Fernández, el panameño Martín Torrijos o el guatemalteco Álvaro Colom, así como figuras políticas como el exgobernador estadounidense Bill Richardson.

El candidato chavista aseguró que "están jugando con la credibilidad de un sector de la población" al que "están llenando de odio" para que el domingo o el lunes salga "a quemar las calles" buscando "la violencia para que haya muertos".

Posteriormente, el presidente encargado afirmó que en caso de ser elegido será "un presidente del amor, de la unión, de la verdad, de Cristo" y agregó que si pierde hará una "oposición de amor". Carpriles respondió a última hora del sábado lamentando que se trate de generar zozobra antes de las elecciones. "Lamentablemente algunas personas en estas horas, lejos de darle tranquilidad a los venezolanos, lo que tratan es de generar zozobra", indicó.

Afirmó que "ha habido declaraciones muy irresponsables de parte de voceros del Gobierno, irresponsables porque parecen montajes para tratar de generar un clima en el país que nadie desea".

Su equipo de campaña insistió, entretanto, en sus críticas al ente electoral por la utilización del canal del Estado para transmitir mensajes partidistas a favor de Maduro, y la cobertura de una visita del exfutbolista argentino Diego Maradona, quien expresó públicamente su apoyo a la candidatura del aspirante chavista. Más de 170 observadores internacionales vigilarán el desarrollo de las elecciones.