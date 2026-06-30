Última hora de los terremotos en Venezuela en directo: Suben a 18 los españoles muertos y a 144 los desaparecidos

Venezuela sigue agonizando tras el doble terremoto sufrido la semana pasada. El tiempo pasa y con él la esperanza de seguir rescatando vidas se va difuminando. Un sismo de 7,2 y otro de 7,5 sacudieron la zona norte del país el pasado miércoles dejando cuantiosos daños económicos, pero todavía más inmensas pérdidas humanas que aún se siguen contabilizando a medida que avanzan los trabajos de rescate y remoción de escombros.

El último balance ofrecido por el presidente del Parlamento de Venezuela, Jorge Rodríguez indicó que ya se han contabilizado 1.719 fallecidos, mientras 5.034 personas resultaron heridas. José Manuel Albares ha elevado la cifra de españoles muertos en el doble terremoto de Venezuela a 18 y también ha añadido que hay 12 españoles localizados bajo escombros y 144 desaparecidos. Hasta este lunes, la cifra de desaparecidos españoles era de 138 y la de fallecidos, 17. Albares ha anunciado en un audio remitido a los medios que mañana partirá hacia Venezuela un avión de la AECID con un hospital de campaña para atender a los numerosos heridos por el terremoto.

Hay 3.319 rescatistas extranjeros, con un total de 140 perros y 49 vehículos de apoyo, según Caracas intentando rescatar hasta el último aliento de vida bajo los escombros. La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, dijo recientemente que rescatistas de El Salvador, México, República Dominicana, Suiza, Ecuador, España, Chile, Colombia, Países Bajos, Italia y Estados Unidos llegaron a Venezuela esta semana y se espera que se sumen otros países. Además, numerosos venezolanos han participado de forma voluntaria en trabajos de recate en las edificaciones afectadas y han organizado recolecciones de insumos y traslado de donaciones. Según cifras oficiales, se han apuntado más de 7.800 voluntarios en un centro de registro en Caracas.

Desde el pasado miércoles, día en el que el suelo rugió se han sentido más de 600 réplicas. Entre los últimos rescates se ha conocido el de un niño en el sector Caribe. En la red social X, el Ministerio de Comunicación e Información aseguró que el niño fue rescatado en el sector Caribe de esa región costera aledaña a Caracas, donde colapsaron numerosas construcciones como consecuencia de los fuertes sismos. La institución no precisó la hora del rescate pero publicó la información a las 21:16 hora local (1:16 GMT del martes), más de 120 horas después de los terremotos.

Y mientras los escombros siguen siendo el paisaje de Venezuela comienza la bronca política. La líder opositora venezolana María Corina Machado ha acusado desde la ciudad de Panamá al Gobierno de Venezuela de cerrar el espacio aéreo para intentar "impedir" su regreso al país, un día después de anunciar que volvería "muy pronto".

"El régimen quiere bloquear mi regreso a Venezuela y el de miles de compatriotas que queremos ir a ayudar", ha asegurado Machado en un vídeo difundido en redes sociales en el cual ha insistido en su deseo de volver al país para "acompañar" a sus connacionales en "estas horas desgarradoras".