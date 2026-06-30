Terremotos Venezuela
Última hora de los terremotos en Venezuela en directo: Suben a 18 los españoles muertos y a 144 los desaparecidos
Sigue en directo online la última hora de los terremotos que han sacudido Venezuela.
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Venezuela sigue agonizando tras el doble terremoto sufrido la semana pasada. El tiempo pasa y con él la esperanza de seguir rescatando vidas se va difuminando. Un sismo de 7,2 y otro de 7,5 sacudieron la zona norte del país el pasado miércoles dejando cuantiosos daños económicos, pero todavía más inmensas pérdidas humanas que aún se siguen contabilizando a medida que avanzan los trabajos de rescate y remoción de escombros.
El último balance ofrecido por el presidente del Parlamento de Venezuela, Jorge Rodríguez indicó que ya se han contabilizado 1.719 fallecidos, mientras 5.034 personas resultaron heridas. José Manuel Albares ha elevado la cifra de españoles muertos en el doble terremoto de Venezuela a 18 y también ha añadido que hay 12 españoles localizados bajo escombros y 144 desaparecidos. Hasta este lunes, la cifra de desaparecidos españoles era de 138 y la de fallecidos, 17. Albares ha anunciado en un audio remitido a los medios que mañana partirá hacia Venezuela un avión de la AECID con un hospital de campaña para atender a los numerosos heridos por el terremoto.
Hay 3.319 rescatistas extranjeros, con un total de 140 perros y 49 vehículos de apoyo, según Caracas intentando rescatar hasta el último aliento de vida bajo los escombros. La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, dijo recientemente que rescatistas de El Salvador, México, República Dominicana, Suiza, Ecuador, España, Chile, Colombia, Países Bajos, Italia y Estados Unidos llegaron a Venezuela esta semana y se espera que se sumen otros países. Además, numerosos venezolanos han participado de forma voluntaria en trabajos de recate en las edificaciones afectadas y han organizado recolecciones de insumos y traslado de donaciones. Según cifras oficiales, se han apuntado más de 7.800 voluntarios en un centro de registro en Caracas.
Desde el pasado miércoles, día en el que el suelo rugió se han sentido más de 600 réplicas. Entre los últimos rescates se ha conocido el de un niño en el sector Caribe. En la red social X, el Ministerio de Comunicación e Información aseguró que el niño fue rescatado en el sector Caribe de esa región costera aledaña a Caracas, donde colapsaron numerosas construcciones como consecuencia de los fuertes sismos. La institución no precisó la hora del rescate pero publicó la información a las 21:16 hora local (1:16 GMT del martes), más de 120 horas después de los terremotos.
Y mientras los escombros siguen siendo el paisaje de Venezuela comienza la bronca política. La líder opositora venezolana María Corina Machado ha acusado desde la ciudad de Panamá al Gobierno de Venezuela de cerrar el espacio aéreo para intentar "impedir" su regreso al país, un día después de anunciar que volvería "muy pronto".
"El régimen quiere bloquear mi regreso a Venezuela y el de miles de compatriotas que queremos ir a ayudar", ha asegurado Machado en un vídeo difundido en redes sociales en el cual ha insistido en su deseo de volver al país para "acompañar" a sus connacionales en "estas horas desgarradoras".
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- Asciende a 1.719 la cifra de muertos y desciende la de españoles desaparecidos a 138
Última hora de los terremotos en Venezuela en directo | Habló con su madre dos minutos antes
Néstor Méndez explica que sus padres se encontraban en el edificio donde viven en Playa Grande, una de las zonas afectadas. Cuenta que la última vez que habló con ellos era sobre el Mundial, concretamente con su madre vía WhatsApp.
"El último mensaje que recibí de ella fue a las 18:03 de la tarde", dos minutos antes de que comenzaran los temblores.
Última hora de los terremotos en Venezuela en directo | "Necesitamos maquinaria"
Uno de los afectados por la desaparición de familiares a causa de los terremotos en Venezuela solicita la ayuda de maquinaria para poder remover los escombros.
Néstor Méndez pide "maquinaria pesada", ya no solo para los restos de la destrucción sino también para "terminar de tumbar el edificio porque está muy inestable", refiriéndose al lugar donde se encuentra su familia.
Última hora de los terremotos en Venezuela, en directo | Los españoles muertos en Venezuela ascienden a 18
José Manuel Albares ha elevado la cifra de españoles muertos en el doble terremoto de Venezuela a 18 y también ha añadido que hay 12 españoles localizados bajo escombros y 144 desaparecidos. Hasta este lunes, la cifra de desaparecidos españoles era de 138 y la de fallecidos, 17. Albares ha anunciado en un audio remitido a los medios que mañana partirá hacia Venezuela un avión de la AECID con un hospital de campaña para atender a los numerosos heridos por el terremoto.
Última hora de los terremotos en Venezuela, en directo | Bronca política
En medio de la desolación comienza también la bronca política. La líder opositora venezolana María Corina Machado ha acusado desde la ciudad de Panamá al Gobierno de Venezuela de cerrar el espacio aéreo para intentar "impedir" su regreso al país, un día después de anunciar que volvería "muy pronto". "El régimen quiere bloquear mi regreso a Venezuela y el de miles de compatriotas que queremos ir a ayudar", ha asegurado Machado en un vídeo difundido en redes sociales en el cual ha insistido en su deseo de volver al país para "acompañar" a sus connacionales en "estas horas desgarradoras".
Última hora de los terremotos en Venezuela, en directo | Un avión con migrantes repatriados desde EE.UU. queda atrapado en los escombros
Un avión con más de un centenar de migrantes repatriados llegó a La Guaira horas antes de los terremotos. Los llevaron a un hotel, donde debían procesar sus datos para dejarlos ir al día siguiente, pero el lugar se vino abajo y quedaron atrapados. No hay cifras de cuantos sobrevivieron. "Llamamos para informar que su familiar falleció y está confirmada", le dijo el Gobierno de Venezuela a la hermana de uno de los migrantes.
Última hora de los terremotos en Venezuela, en directo | Los últimos milagros entre los escombros
En medio de la desolación también hay momentos para la esperanza, aunque cada vez hay menos. Un menor de edad fue rescatado entre las ruinas de una edificación en el estado venezolano de La Guaira (norte), el más afectado por los terremotos. También en las últimas horas ha tenido lugar el milagro de Aarón, rescatado tras casi 120 horas sepultado bajo un edificio. Se acaba el tiempo para los familiares que esperan ver a sus seres queridos con vida. Se calcula que hay entre 50.000 y 67.000 desaparecidos.
Última hora de los terremotos en Venezuela, en directo | 6.700 millones de dólares en pérdidas materiales
Según una evaluación satelital basada en el Análisis Digital Rápido (RAPIDA) del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), los daños causados en viviendas y activos económicos, como vehículos, edificios o comercios tras los dos terremotos tienen una estimación preliminar de 6.700 millones de dólares.
Última hora de los terremotos en Venezuela, en directo | Más de 600 réplicas
Desde que el pasado miércoles un terremoto de magnitud 7,2 y otro de 7,5 sacudieron Venezuela, en el país se han sentido más de 600 réplicas, incluida la de este lunes que, según el país suramericano, fue de 4,2, aunque el Servicio Geológico de Estados Unidos aseguró que fue de 4,6.
Última hora de los terremotos en Venezuela, en directo | 3.319 rescatistas extranjeros, 140 perros y 49 vehículos de apoyo
Caracas ha informado de que en total hay 3.319 rescatistas extranjeros, con un total de 140 perros y 49 vehículos de apoyo. La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, dijo recientemente que rescatistas de El Salvador, México, República Dominicana, Suiza, Ecuador, España, Chile, Colombia, Países Bajos, Italia y Estados Unidos llegaron a Venezuela esta semana y se espera que se sumen otros países. Además, numerosos venezolanos han participado de forma voluntaria en trabajos de recate en las edificaciones afectadas y han organizado recolecciones de insumos y traslado de donaciones.
Última hora de los terremotos en Venezuela, en directo | Último balance
Buenos días y bienvenidos a una nueva jornada de información en directo sobre los terremotos que han sacudido Venezuela. Comenzamos esta retransmisión repasando el último balance ofrecido por el presidente del Parlamento de Venezuela, Jorge Rodríguez. 1.719 personas han muerto y 5.034 resultaron heridas. Los hospitales están desbordados y los cadáveres empiezan a acumularse en morgues improvisadas al aire libre. La siguiente preocupación es que esto se convierta ahora en un enorme problema de salud pública.
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