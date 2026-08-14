La IA china gana terreno mientras Estados Unidos reacciona para mantener el liderazgo en el sector

La carrera mundial por dominar la inteligencia artificial está cambiando. China está reduciendo la distancia con Estados Unidos gracias a modelos de inteligencia artificial como DeepSeek, Qwen y Kimi K, que ofrecen capacidades cada vez más avanzadas a precios competitivos.

La batalla ya no consiste únicamente en desarrollar el modelo más potente. La gran pregunta es: ¿Quién consigue crear una IA suficientemente buena, barata y accesible para millones de usuarios y empresas? En esta nueva competición, China está ganando la batalla.

Uno de sus principales argumentos es el precio. Los modelos chinos están presionando a las compañías estadounidenses, que se ven obligadas a reducir tarifas para evitar perder clientes que buscan alternativas más económicas. La llegada de Kimi K3, desarrollado por Moonshot AI, reforzó además la percepción de que los laboratorios chinos pueden competir con los modelos estadounidenses más avanzados.

Otro elemento clave es la apuesta por los modelos abiertos, que permiten a desarrolladores y empresas utilizar y adaptar determinadas tecnologías. Esta estrategia facilita su expansión internacional y convierte a China en un competidor atractivo para compañías preocupadas por los costes.

La IA china llega también a las aulas

El enfrentamiento tecnológico también se traslada al terreno comercial. La Administración de Donald Trump ha anunciado nuevos aranceles de hasta el 100% para determinados drones y componentes importados, una medida justificada por razones de seguridad nacional y destinada a reducir la dependencia de China. La medida afecta especialmente a un sector dominado por la compañía china DJI y forma parte de una estrategia estadounidense más amplia para reducir su dependencia tecnológica de Pekín.

China, por su parte, también está endureciendo el control sobre la IA. Las nuevas normas limitan algunos servicios de compañeros virtuales, especialmente aquellos destinados a menores o que simulan relaciones emocionales con usuarios. Pekín pretende impulsar la innovación, pero al mismo tiempo controlar los riesgos sociales y políticos asociados a estas tecnologías.

El avance no se limita a los grandes modelos de lenguaje. La empresa china iFlytek está llevando sistemas de inteligencia artificial a las escuelas mediante pizarras inteligentes capaces de reconocer escritura, representar ecuaciones o generar modelos tridimensionales. La compañía asegura que sus soluciones educativas ya se utilizan en más de 60.000 centros escolares y han prestado servicio acumulado a más de 160 millones de profesores y estudiantes.

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