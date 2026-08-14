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La Armada de EEUU relevará al portaaviones Abraham Lincoln tras las quejas por sus condiciones a bordo

La situación ha generado preocupación entre los militares desplegados, después de que se supiese que han habido denuncias sobre las condiciones de higiene y alimentación en el buque.

El portaaviones 'Abraham Lincoln'

La Armada de EEUU relevará al portaaviones ‘Abraham Lincoln’ tras las quejas por sus condiciones a bordo Reuters

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Carmen Martí
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Duchas con moho y raciones de comida que, según los testimonios, apenas incluirían media taza de arroz y dos tortillas. Es la situación denunciada a bordo del USS Abraham Lincoln, el portaaviones estadounidense desplegado en Oriente Medio.

Las quejas sobre las condiciones de vida del buque han puesto el foco sobre su tripulación. Según varios medios estadounidenses, el portaaviones será relevado próximamente por otro buque de la Marina.

El 'George Washington', rumbo al relevo

El encargado de sustituir al Abraham Lincoln sería el USS George Washington. Así lo han publicado The Wall Street Journal, CNN y NBC News, citando a fuentes conocedoras de los planes de la Armada.

Eso sí, las fuentes señalan que el relevo ya estaba previsto y no sería consecuencia directa de las denuncias. La Armada todavía no ha concretado cuándo se producirá el cambio. Según NBC News, este tipo de operaciones puede prolongarse durante varias semanas.

Un rumbo que era desconocido

El movimiento del George Washington también ha despertado interés. A finales de julio, el portaaviones llegó a Da Nang, Vietnam, pero abandonó el puerto el pasado 5 de agosto junto a su flotilla.

Desde entonces, su destino no se había hecho público. Ahora, las informaciones apuntan a que se dirige a relevar al Abraham Lincoln en Oriente Medio.

Mientras tanto, las denuncias sobre las condiciones a bordo han generado preguntas sobre el estado de la tripulación tras meses de despliegue. La Armada estadounidense no ha confirmado todos los detalles de las quejas.

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