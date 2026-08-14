VÍDEO: El momento en el que dos cabras se cuelan en un autobús urbano

Dos cabras protagonizaron una insólita escena en Portland, Oregón, después de subir por su cuenta a un autobús urbano de la red TriMet. Los animales accedieron al vehículo como si fueran pasajeros habituales, y permanecieron en su interior hasta que el conductor se percató de su presencia.

El curioso episodio comenzó después de que los servicios de emergencia recibieran una llamada alertando de que dos cabras estaban sueltas en las inmediaciones de la estación FX2. Las cámaras de seguridad captaron posteriormente cómo el peculiar dúo entraba en uno de los autobuses.

Cuando el conductor descubrió a las inesperadas pasajeras, abrió las puertas y ambas se bajaron tranquilamente del vehículo. Después, se dirigieron hacia un centro comercial cercano sin mostrar ninguna preocupación por el revuelo causado.

La policía recorrió la zona para localizar a los animales, pero no logró encontrarlos. La historia se ha difundido rápidamente en redes sociales, donde numerosos usuarios bromean con el comportamiento de las cabras, comparándolo con el de viajeros despistados que no saben qué autobús deben tomar.