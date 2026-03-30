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Guerra de Irán

Trump sopesa una operación militar en Irán para incautar uranio y presiona por el control energético

Trump se plantea una ofensiva terrestre con dos objetivos: controlar las reservas de petróleo de Irán, que están en su mayor parte la isla de Jarg y hacerse con el codiciado uranio altamente enriquecido.

Trump sopesa una operaci&oacute;n militar en Ir&aacute;n para incautar uranio y presiona por el control energ&eacute;tico

Trump sopesa una operación militar en Irán para incautar uranio y presiona por el control energéticoReuters-Ilustración Dado Ruvic

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María Lafalla
Publicado:

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, está evaluando una compleja operación militar en Irán destinada a incautar aproximadamente 450 kilogramos de uranio altamente enriquecido, según funcionarios estadounidenses.

La iniciativa, aún sin decisión definitiva, implicaría una misión de alto riesgo con tropas sobre el terreno durante varios días e incluso semanas, en un contexto de tensiones crecientes en la región.

El objetivo principal de la posible intervención sería impedir que Irán avance en la fabricación de armas nucleares. De acuerdo con estimaciones previas, el país poseía cientos de kilogramos de material enriquecido al 60% y al 20%, susceptible de ser refinado hasta niveles aptos para uso militar. El director del Organismo Internacional de Energía Atómica, Rafael Grossi, ha señalado que gran parte del material podría encontrarse en instalaciones como Isfahán y Natanz.

Trump también ha presionado a Teherán para que entregue voluntariamente el uranio como condición para poner fin al conflicto, aunque no descarta una incautación por la fuerza si fracasan las negociaciones. Expertos militares advierten que una operación de este tipo sería extremadamente compleja, requiriendo fuerzas especiales capacitadas en manejo de material radiactivo y enfrentándose a defensas iraníes.

En paralelo, el mandatario ha planteado la posibilidad de controlar recursos energéticos estratégicos como el petróleo: “Para ser honesto con ustedes, lo que más me gusta es apoderarme del petróleo de Irán, pero algunas personas estúpidas en Estados Unidos dicen: ¿Por qué haces eso? Pero son personas estúpidas”.

Una medida de este tipo implicaría la toma de la isla de Jark, a través de la cual se exporta la mayor parte del petróleo de Irán. Trump ha reforzado las fuerzas estadounidenses en la región, y el Pentágono ordenó el despliegue de 10.000 soldados entrenados para tomar y mantener territorio. Unos 3.500 soldados llegaron a la región el viernes, incluyendo aproximadamente 2.200 infantes de marina. Otros 2.200 infantes de marina están en camino, mientras que miles de soldados de la 82.ª División Aerotransportada también han recibido la orden de desplegarse en la región.

Desde la comunidad internacional, voces como la del primer ministro australiano, Anthony Albanese, han pedido mayor claridad sobre los objetivos de Washington y han instado a una desescalada. Mientras tanto, la situación sigue evolucionando en un escenario marcado por la incertidumbre y el potencial de una confrontación más amplia.

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