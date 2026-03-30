Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
España
Madrid
Barcelona

Guerra en Irán

España cierra el espacio aéreo a todos los aviones implicados en la guerra de Irán

El espacio aéreo español estaría cerrado para todos los vuelos de aviones implicados en la operación 'Furia Épica'.

Imagen de archivo de la base de Rota

España cierra el espacio aéreo a todos los aviones implicados en la guerra de Irán | Europa Press

Publicidad

Miriam Vázquez
Publicado:

Los vuelos de aviones implicados en la operación 'Furia Épica' no podrán circular por el espacio aéreo español.

Con esta restricción no solo se prohibiría el uso de las bases militares de Rota y Morón sino también que aviones vinculados a la ofensiva contra Irán puedan volar por el espacio aéreo español. Esto afectaría a los despegues desde suelo nacional y también a aquellos procedentes de bases de Reino Unido o Francia.

Trump ya había apoyado la idea de que el ejército norteamericano abandonase las bases de los países de la OTAN que no colaboren en proteger el estrecho de Ormuz. La ministra Robles contestó entonces que "no" contemplaba que EE.UU. se retirase de las bases españolas pero añadía: "Nosotros pedimos que se respete la posición de España, que es firme, clara e inequívoca en contra de cualquier guerra".

La operación Furia Épica comenzó el pasado 28 de febrero cuando Israel y Estados Unidos atacaron Irán. Un mes después los bombardeos no cesan, pese a que esta misma madrugada, Donald Trump se ha mostrado optimista asegurando que a Washington le está yendo "extremadamente bien". "Contamos con emisarios, pero también tratamos con ellos directamente", ha reiterado el inquilino de la Casa Blanca en declaraciones a los medios a bordo del Air Force One, agregando que "hace dos días acordaron enviar ocho barcos y luego añadieron otros dos".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Ángel Víctor Torres y Armengol declararán por escrito en el caso mascarillas

Ángel Víctor Torres y Armengol

Publicidad

España

El político opositor venezolano Leopoldo López durante una rueda de prensa.

El Gobierno concederá al opositor venezolano Leopoldo López la nacionalidad española por la vía express

José Luis Ábalos

Ábalos habla desde prisión: "Me molestó que Sánchez se sumara a lo fácil cuando dijo que yo era un desconocido para él"

Imagen de archivo de la base de Rota

España cierra el espacio aéreo a todos los aviones implicados en la guerra de Irán

Encuesta de NC Report para La Razón
Elecciones Andalucía

El PP de Juanma Moreno revalidaría su mayoría absoluta en Andalucía, según un sondeo de La Razón

El vicepresidente primero y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo (d), la secretaria general del PSOE-A y candidata a la Presidencia de la Junta de Andalucía, María Jesús Montero (i), durante el acto de traspaso de cartera, a 27 de marzo de 2026, en Madrid (España). El presidente Pedro Sánchez anunciaba ayer que el ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, y Arcadi España ocuparían los cargos que dejaba María Jesús Montero al incurrir en las elecciones autonóm...
Actualidad política

Carlos Cuerpo encabeza el cambio del PSOE hacia el centro

Fachada de la Audiencia Provincial de Alicante, a 26 de marzo de 2026, en Alicante, Comunidad Valenciana
ALCALDE

Fiscalía pide tres años de cárcel para el exalcalde de Compromís en Agres por seguir cobrando sueldo sin corresponderle

La Fiscalía solicita tres años de cárcel y doce de inhabilitación para el exalcalde por seguir cobrando su sueldo cuando ya no le correspondía.

Feijóo
PP

El PP impulsa en el Congreso un plan de conciliación para bonos extraescolares

La formación propone un paquete de medidas que incluye bonos para extraescolares, educación infantil gratuita y permisos parentales retribuidos para reducir la brecha laboral.

Congreso de los Diputados

El decreto en vivienda marca la actualidad política a las puertas de la campaña andaluza

Mónica Oltra

Mónica Oltra prepara su regreso a la política con la mirada puesta en la alcaldía de Valencia

Santiago Abascal en el Congreso

El vicepresidente del Comité de Garantías de Vox abandona el partido tras denunciar prácticas "cuasi mafiosas"

Publicidad