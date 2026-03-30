España cierra el espacio aéreo a todos los aviones implicados en la guerra de Irán

Los vuelos de aviones implicados en la operación 'Furia Épica' no podrán circular por el espacio aéreo español.

Con esta restricción no solo se prohibiría el uso de las bases militares de Rota y Morón sino también que aviones vinculados a la ofensiva contra Irán puedan volar por el espacio aéreo español. Esto afectaría a los despegues desde suelo nacional y también a aquellos procedentes de bases de Reino Unido o Francia.

Trump ya había apoyado la idea de que el ejército norteamericano abandonase las bases de los países de la OTAN que no colaboren en proteger el estrecho de Ormuz. La ministra Robles contestó entonces que "no" contemplaba que EE.UU. se retirase de las bases españolas pero añadía: "Nosotros pedimos que se respete la posición de España, que es firme, clara e inequívoca en contra de cualquier guerra".

La operación Furia Épica comenzó el pasado 28 de febrero cuando Israel y Estados Unidos atacaron Irán. Un mes después los bombardeos no cesan, pese a que esta misma madrugada, Donald Trump se ha mostrado optimista asegurando que a Washington le está yendo "extremadamente bien". "Contamos con emisarios, pero también tratamos con ellos directamente", ha reiterado el inquilino de la Casa Blanca en declaraciones a los medios a bordo del Air Force One, agregando que "hace dos días acordaron enviar ocho barcos y luego añadieron otros dos".