¿Qué conocemos sobre el accidente de buceo en las Maldivas? Un misterio que ha dejado muchas incógnitas

Eran biólogos marinos e instructores con décadas de experiencia. El grupo iba a bordo de un yate de 36 metros y zarparon el 11 de mayo hacia el atolón de Vaavu, una de las zonas menos habitadas del archipiélago y reconocida entre los expertos del buceo por sus arrecifes de coral, sus canales y sus sistemas de cuevas submarinas. Además, un miembro de la Fuerza de Defensa Nacional de Maldivas que participaba en las tareas de rescate, también falleció.

El mismo día de lo ocurrido, se recuperó el cuerpo sin vida del instructor, que se encontraba en la entrada de la cueva. Los demás cuerpos, ya recuperados, estaban diez metros más abajo, a unos 60 metros de profundidad.

El militar falleció por un síndrome de descompresión tras ser trasladado al hospital. Este 'síndrome de descompresión' ocurre cuando hay una caída brusca de la presión ambiental, que provoca que el nitrógeno disuelto en la sangre y los tejidos formen burbujas de gas que pueden expandirse y lesionar los tejidos u obstruir los vasos sanguíneos de órganos.

Eran expertos del mundo marino

La experiencia de las víctimas, todos investigadores y en trabajos relacionados con el mundo marino, abre la pregunta: ¿cómo pudo ocurrir esto? El marido de una de las fallecidas comunicó a los medios italianos que su mujer era "la mejor submarinista del mundo" y que ante cualquier posible peligro, "no se habría sumergido".

Las víctimas fueron identificadas como Monica Montefalcone, profesora asociada de la Universidad de Génova; su hija Giorgia Sommacal; la investigadora Muriel Oddenino; el joven graduado Federico Gualtieri; y el instructor de buceo Gianluca Benedetti. A ellos se sumó posteriormente Mohamed Mahdhee, miembro de la Fuerza de Defensa Nacional de Maldivas, fallecido durante las labores de rescate tras sufrir un síndrome de descompresión.

La investigación es un mar de incógnitas: ¿qué pasó? ¿existían condiciones meteorológicas adversas? ¿bajaron más metros de los permitidos? ¿estuvieron más tiempo del debido en la inmersión?.

Investigación abierta

El instructor de buceo Maurizio Uras explica que una de las posibles causas es la toxicidad por oxígeno y un problema con el aire comprimido dentro de los tanques, pero todavía está por determinar la verdadera razón de la tragedia.

Además, las condiciones meteorológicas pueden jugar un papel fundamental. Aunque todo apunta a que el día del suceso las condiciones eran favorables, Uras advierte de que "el océano Índico no es tan calmado como el Mediterráneo, y se pueden dar fuertes corrientes que pueden ser muy peligrosas".

En cuanto a las licencias, la legislación de Maldivas establece restricciones a partir de los 30 metros de profundidad en las inmersiones, y los submarinistas podrían haber estado bajo el agua más tiempo del previsto.

¿Por qué no regresaron?

Únicamente tres de los cinco buceadores tenían el permiso necesario para poder realizar investigaciones marinas, pese a trabajar en el tema.

El permiso autorizaba inmersiones de hasta 50 metros de profundidad y dentro de esta inmersión, no constaba la exploración de esta cueva. El primer cadáver fue encontrado a 60 metros bajo el agua, diez más debajo de lo permitido.

Los otros cuatro cadáveres los encontraron en el tercer segmento de la cueva, más abajo. ¿Por qué estaba separado del grupo?

La tragedia de las Maldivas

Los cinco buceadores se sumergieron el jueves a las 11:00 horas. Una hora después, no estaban en el punto acordado con la embarcación. Dos horas y media después, sobre las 13:45 horas, el capitán alarmó al Centro de coordinación marítima de la Guardia Costera de las Maldivas.

La búsqueda comenzó poco después del aviso y alrededor de a las 18:13 horas, se encontró el cadáver de Benedetti a unos 60 metros de profundidad con su bombona de oxígeno vacía.

Una de las hipótesis es que, además de la excesiva profundidad, algo podría haber ocurrido en la gruta que imposibilitó el regreso de los submarinistas. El cadáver del instructor fue localizado en la entrada de la gruta, una entrada que se extiende a lo largo de al menos tres cámaras conectadas a más de 60 metros de profundidad, donde se encontraron los demás cuerpos.

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