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VÍDEO: Una mujer es atropellada por su propio coche tras olvidarse de poner el freno de mano

Ocurrió este martes en Comodoro Rivadavia, Chubut. La mujer se bajó del vehículo para revisar un supuesto fallo mecánico.

Bater&iacute;a de un coche, Imagen de Archivo

Batería de un coche, Imagen de ArchivoEuropa Press

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Manuel Pinardo
Publicado:

Las cámaras de seguridad de un establecimiento en la avenida Roca, en Comodoro Rivadavia, Chubut, captaron la imagen de una mujer que sufrió un accidente que ella mismo ocasionó, según ha podido saber el medio argentino 'El Comodorense'.

Una joven se baja de su vehículo para revisar un supuesto fallo mecánico en la parte delantera de su coche. La mujer, que olvidó poner el freno de mano, se acerca al capó de su coche para revisar lo ocurrido con la mala fortuna de que el vehículo le pasa por encima.

La mujer, que sujetaba el capó del coche, cayó de espaldas con la mala suerte de golpearse directamente en la cabeza con el asfalto. El coche, sin el freno de mano comenzó a ganar velocidad y la rueda izquierda delantera y la trasera le pasó por encima de todo su cuerpo como se aprecia en las imágenes.

El accidente pudo haber ido a peor, la mujer estuvo a centímetros de golpearse en la cabeza justo con el bordillo de la acera. Al pasarle el coche por encima, esta se quedó en el suelo sin poder moverse.

La mujer de unos 38 años, fue trasladada al Hospital Regional de Comodoro Rivadavia. Las autoridades policiales han confirmado que se encuentra fuera de peligro y no presenta fracturas ni lesiones de gravedad.

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